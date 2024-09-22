有精神障礙、心智缺陷「不得判死」　洪孟楷：恐成脫罪保護傘

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憲法法庭日前針對死刑存廢做出釋憲判決，針對故意殺人罪判死部分合憲，但若被告有精神障礙或其他心智缺陷，不得執行死刑。對此，國民黨立委洪孟楷今（22）日認為，這恐成脫罪的保護傘，精神疾病專業認定一定要合乎標準，否則外界會有所疑慮。憲法法庭日前做出113年憲判字第8號判決，故意殺人罪案件，檢警偵辦時沒有辯護人辯護、第三審審判時沒有強制辯護及言詞辯論、各級法院合議庭沒有一致決，被告行為時、審理時有精神障礙或其他心智缺陷者，均不得科處死刑；被告受死刑諭知後有精神障礙或其他心智缺陷者，不得執行死刑。相關法規須修法。對此，洪孟楷認為，大法官針對死刑合憲與否問題，引發國人持續討論，這代表大家對於這樣的解釋很難接受。尤其所謂精神疾病，過去到現在他一直強調，精神疾病當然應排除在外，但是是否能認定精神疾病？以及罪大惡極者，是否會故意利用精神疾病，當作是脫罪的保護傘？令大家有所質疑。「（精神疾病）專業認定，一定是要非常合乎標準」，洪孟楷認為，如果大法官說明沒有考慮到現實層面，以及相關配套措施沒有做好的話，難免會讓外界有所疑慮。至於是否要提高大法官判決門檻？洪孟楷則說，這是可以討論的重點，尤其大法官現在說，死刑必須要所有法官都一致判定，形成「一票否決制」，而大法官的判定卻只需過半數，就可以達成某一共識，這樣的標準也是標準不一。洪孟楷說，在這樣標準不一的情況下，是不是應該要更嚴謹的態度，國民黨團已經由委員提出修法方向，也希望能夠具體落實在司法法制委員會裡討論，民進黨團也不需要用這種杯葛態度去看待修法提案，最重要的還是要回歸理性層面、專業討論，讓所有司法的議題都可以公平公開公正的討論之下，尋求一個平衡點。