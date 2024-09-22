劉德華暌違11年攻蛋！必聽名曲複習〈忘情水〉、〈冰雨〉掀回憶

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▲劉德華其中一首熱門歌曲〈冰雨〉，女主角為當今實力派演員楊謹華。（圖／YouTube Miss）

▲劉德華（左）當年與與柯受良（中）、吳宗憲（右）合唱歌曲〈笨小孩〉，在當時掀起熱潮。（圖／吳宗憲臉書）

▲劉德華暌違11年，將於10月31日起1連4天在台北小巨蛋開唱。（圖／SuperDome 超級圓頂臉書）

天王劉德華（華仔）睽違11年，將於10月31日起1連4天在台北小巨蛋開唱，此次購票採取實名抽選制，吸引84萬人搶登記4萬張票，日前第1波抽選已結束，主辦單位於今（22）日進行第2波抽選。劉德華出道至今累積了 600 多首作品，其中〈冰雨〉、〈笨小孩〉、〈忘情水〉等經典歌曲，至今仍是許多人到 KTV 的必點清單。《NOWnews今日新聞》特別整理出劉德華的必聽金曲，讓大批歌迷趁著華仔來台開唱之前，趕緊回味複習！〈忘情水〉為劉德華1994年發行的歌曲，「啊哈～給我一杯忘情水」無論男女老幼皆朗朗上口，這首歌在當年創下百萬銷售，橫掃香港4台頒獎禮的獎項，更讓劉德華一舉登上國語歌壇的巔峰，成為華仔經典的歌曲之一。劉德華的〈冰雨〉由他親自填詞，據傳這是當時華仔與初戀女友喻可欣分手後，想藉由歌曲懷念舊情，向喻可欣表達心意的方式，而這首歌也為劉德華締造了不少輝煌佳績。此外，這首歌的MV女主角由當年19歲女星楊謹華擔任，也因在MV中的出色表現，讓觀眾對她留下深刻印象。1998年，劉德華與柯受良、吳宗憲合作歌曲〈笨小孩〉，由於歌詞有趣，再加上特別的黃金組合，歌曲發行後爆紅，並獲得第21屆10大中文金曲的優秀國語歌曲獎。〈練習〉這首歌收錄在劉德華2002年發行的專輯《美麗的一天》中，歌詞內容飽含了對愛人的深厚感情以及對現實的無奈。該首歌在2003年榮獲第25屆「香港10大中文金曲獎優秀國語歌曲獎」以及「全國最受歡迎中文流行歌曲銀獎」。