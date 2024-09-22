人生因周思齊翻轉！王威晨看老大哥退休很沉重：我一定會爆哭

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中信兄弟傳奇球星周思齊將於本季結束後引退，本週末在台北大巨蛋舉行引退儀式，談到周思齊即將告別球員生涯，兄弟隊長王威晨坦言內心感到無比沉重，表示：「我一定會爆哭」，因為這位亦師亦友的老大哥對他的影響深遠，翻轉他的棒球人生。中信兄弟本週末在台北大巨蛋為傳奇球星周思齊舉辦了引退賽，王威晨表示：「我說我會爆哭，昨天是有忍住，但今天應該很難了，衛生紙可能不夠用，可能需要用毛巾。」王威晨透露，隨著周思齊退休的時間越來越接近，讓他也開始思索自己未來退休時的心情，「我們討論他要退休很多年了，但當這一天真的到來，感覺還是非常沉重，脫下球衣就意味著不能再當球員，這真的不容易。」在王威晨眼中，學長周思齊既是老師，也是朋友，「他翻轉了我的人生，對我來說太重要了。他就像老師、哥哥、朋友，我們幾乎形影不離。」王威晨還回憶起在青棒時期，看到周思齊刻苦訓練的樣子，讓他印象深刻，「我高中時看到他練球，結果都天黑了他還在練。」他也說，周思齊是我學習的榜樣，不管在場上還是生活中。周思齊也對王威晨的生活產生了深遠的影響，「過去我是一個得失心很重的人，不論是在比賽中還是生活上，他總是幫我分析事情，幫助我在人生的各個方面都變得更正向。」