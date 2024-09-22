彈跳豬可愛魅力席捲全球！園方加開24小時直播　免飛泰國就能看到

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▲超萌的侏儒河馬「彈跳豬」，因為牠圓滾滾又呆萌的模樣在全球爆紅。（圖／khaokheow.zoo）

▲泰國「彈跳豬」在網路上爆紅，成為芭達雅動物園的小明星，許多畫家紛紛推出二創圖。（圖／翻攝自臉書）

▲泰國芭達雅動物園的侏儒河馬「彈跳豬」近期成為網路上的動物明星。（圖／翻攝自X）

超萌的侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng，bouncy pig）近期在全球掀起一陣狂潮，因為牠圓滾滾又呆萌的模樣，再加上與飼育員之間的可愛互動全被拍下，更變成迷因影片。昨（22）日彈跳豬所在的綠山野生動物園「Khao Kheow Open Zoo」更再次宣布一項好消息，就是已在彈跳豬的居住區域架設了鏡頭，讓來自全球的觀眾可以不用到泰國就看到這隻小可愛。泰國東部春武里府綠山動物園（Khao Kheow Open Zoo）一隻超萌的侏儒河馬，日前因為一系列與飼育員的可愛舉動，而在網路上成為迷因爆紅，討厭抱抱，又愛亂動亂跳也讓牠獲封「彈跳豬」（Moo Deng，bouncy pig）的名號。彈跳豬爆紅之後，雖然帶來大量的朝聖粉絲，卻也出現一票不禮貌遊客看見牠睡著時，就噴水、丟石頭，強迫彈跳豬醒來展現活力，園方也立刻展開行動，不但安裝監視器進行密切監控，並派出一名保全人員隨時看守「彈跳豬」的圍欄。這個監視系統，從昨天開始又多了一項用途，就是讓來自世界各地的粉絲，可以不用飛到泰國，就搶先透過鏡頭看見彈跳豬的可愛日常，而且是24小時不間段的直播，超人氣的待遇也讓大批網友驚呼「彈跳豬遠遠看也好可愛」、「上班時就能看見彈跳豬好幸福」、「彈跳豬好像長大很快耶」。