中國地方財政局「年底查帳前失火」　遭外界質疑案情不單純

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▲齊河縣財政局辦公大樓附近居民表示，火勢竄出後大樓冒出濃濃黑煙，空氣中還可以聞到焦味。（圖／翻攝自新京報）

中國地方財政系統近來接連出事，此前湖南省財政廳廳長劉文杰遭人從高樓推下死亡後，山東德州市齊河縣財政局辦公大樓今（22）一大早又傳出大火，消防人員獲報後到現場撲滅火勢，儘管無人員傷員，但整棟建築燒得焦黑、莫名起火等讓不少人懷疑失火原因並不單純。根據《新京報》、《新浪網》指出，事發於今早6點多，中國山東省德州市齊河縣財政局辦公大樓因不明原因竄出大火，現場火勢猛烈，由於齊河縣財政局附近還有不少政府機構和民宅，空氣中還能聞到燒焦味道，附近住戶也紛紛拍下驚人火勢，附近一處店家告訴《新京報》，自己一早就看到財政局辦公樓遭火舌吞沒，滅火後還能看到整棟建築外牆遭燒黑的痕跡。齊河縣消防救援大隊指出，起火時間是早上6時許，他們在6時17分接獲通報，並在上午8時24分初步撲滅火勢，最終於上午11時30分確認許大火全數撲滅，開始進行調查。初步調查發現，起火物為外牆鋁塑板材料，由於當時沒有人在財政局大樓內，現場並無人員傷亡，但為何在沒有人上班的日子突然起火、失火面積又為何如此廣泛、有何其他損失目前都仍屬未知，不少網友就擔心是否有「機密文件」遭燒毀，或是官方因為每到年底都要查帳，刻意「銷毀財務證據」等。