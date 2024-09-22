黑猩猩「肢解」人類嬰兒！母親見遺體心碎　鄉民怒衝保育中心報復

一起心碎的悲劇於非洲國家幾內亞（Guinea）上演！日前在當地寧巴山自然保護區附近，傳出有媽媽控訴黑猩猩抱走自己孩子，還在森林裡「肢解」，等到找到人時已經是遺體。這場悲劇也掀起在地鄉民怒火，直接將矛頭指向當地的黑猩猩保育中心，在20日衝往中心縱火報復。
綜合外媒報導，幾內亞一位母親塞妮（Seny Zogba）日前在家裡附近的木薯田工作時，突然有隻黑猩猩從她的後方進行偷襲啃咬，還將當時背在身上的寶寶拖行帶入森林。
嚇壞的塞妮立刻通知村莊內的鄰居幫忙找孩子，沒想到最後孩子卻是在寧巴山自然保護區（Nimba Mountains Nature Reserve）大約3公里處，被發現殘缺破碎的遺體。
消息曝光後，立刻引發當地鄉民的怒火，在9月20日更出現一批人衝往當地黑猩猩保育中心進行洩憤報復，不但在實驗室內縱火，還摧毀了大量無人機、電腦設備，多達200份珍貴資料檔案全都被摧毀。
生態學家阿里吉歐（Alidjiou Sylla）解釋，當地保護區因食物供應減少，黑猩猩被迫更頻繁地外出覓食，大幅增加了攻擊人類的風險。根據研究中心說法，光是今年初開始，就已經發生6起黑猩猩襲擊人類事件。
據國際自然保護聯盟（IUCN）數據，西非黑猩猩從1990年至2014年數量下降達80%，已是極度瀕危物種，目前全最大棲息地，就在非洲西部的幾內亞、賴比瑞亞（Liberia）與獅子山（Sierra Leone）。本案發生地點、也就是寧巴山自然保護區，也被指定為聯合國教科文組織（UNESCO）世界文化遺產。
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嚇壞的塞妮立刻通知村莊內的鄰居幫忙找孩子，沒想到最後孩子卻是在寧巴山自然保護區（Nimba Mountains Nature Reserve）大約3公里處，被發現殘缺破碎的遺體。
消息曝光後，立刻引發當地鄉民的怒火，在9月20日更出現一批人衝往當地黑猩猩保育中心進行洩憤報復，不但在實驗室內縱火，還摧毀了大量無人機、電腦設備，多達200份珍貴資料檔案全都被摧毀。
生態學家阿里吉歐（Alidjiou Sylla）解釋，當地保護區因食物供應減少，黑猩猩被迫更頻繁地外出覓食，大幅增加了攻擊人類的風險。根據研究中心說法，光是今年初開始，就已經發生6起黑猩猩襲擊人類事件。
據國際自然保護聯盟（IUCN）數據，西非黑猩猩從1990年至2014年數量下降達80%，已是極度瀕危物種，目前全最大棲息地，就在非洲西部的幾內亞、賴比瑞亞（Liberia）與獅子山（Sierra Leone）。本案發生地點、也就是寧巴山自然保護區，也被指定為聯合國教科文組織（UNESCO）世界文化遺產。