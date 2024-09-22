名家論壇》楊威利／沒有人要當兵

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▲立法院預算中心指出，國軍一線部隊編現比低於80%。（圖／翻攝自立法院預算中心網站）

▲一線部隊負擔繁重，各國也都有一線部隊缺員問題。（圖／翻攝自軍聞社）

▲據傳十月慶典，333旅將會有部隊舞龍的慶祝活動。。（圖／軍聞社提供）

※編現比與戰力。※擴編與戰訓本務。9月下旬，各大媒體紛紛報導，根據立法院預算中心報告指出，國軍志願役到今年六月底已經創下新低，第一類戰鬥部隊編限比低於八成。國防部回應正朝減少人力流失、提高留營意願與提升招募成效等三方面努力。根據立法院網站《113年度中央政府總預算案整體評估報告》的表4－《截至112年6月底編現比仍低於八成之第1類型戰鬥部隊》圖標，第一類部隊為：外島步兵、機步、砲兵、裝騎、戰車和反裝甲部隊；海軍陸戰隊步兵營、戰車營、砲兵營各連及守備中隊、運輸車部隊、砲車部隊、防備連及飛彈連，海軍各艦艇部隊、戰術偵搜大隊及海鋒大隊，空軍防空飛彈部隊等。白話來說就是要上戰場打仗的「兵」沒有人要當，後勤單位的兵編現比還好。這邊的兵泛指官士兵，何以兵可以不打仗？有些兵還真的不用去第一線打仗。以陸軍來說，主戰部隊有步、戰、砲、陸航；戰鬥支援單位為工、通、化。勤務支援單位為補、保、運、衛、彈；其他還有林林總總的單位或兵科，並不用實際面臨第一線打仗。對於這些第一類戰鬥部隊的「補償」，目前是有戰鬥加給的津貼。其實這些單位還有一個潛規則，以陸軍來說，步戰砲是主流，升官或是位居高位的將官，自然也是這些兵科。由於戰爭型態改變，上述陸軍這些一線或是二線部隊的分界可能會漸趨模糊，以後勤單位的運輸兵科來說，過往這類補給線很可能是離前線很遠，但在現今飛彈科技的危脅下，極有可能過往二線的整補點或是彈藥庫變成共軍第一波打擊目標，因此沒有一線與二線區分。但總的來說，上述第一線部隊算是要「打野外」的，因此不管在升遷或是薪資上，多一些優惠總是被大家認可，現在的麻煩是這些一線部隊即使有這樣的優惠也是不想當兵。編現比75%表示編制有100人但只有75人，但這是否代表現在的3個兵去做以前4個兵的事就好，編現比高低無關戰力高低？大部分來講不能，因為現代化武器很複雜，武器要發揮戰力需大家協同合作，缺少1員很可能就無法發揮全戰力。當然在軍方講求「職務互代」的狀況下，偶爾可以這樣子做，例如金門翻車事件的M41戰車，兩名組員。這邊必須再次強調，有些武器可以，但有些武器無法這樣子職務互代，這種缺員狀況導致有些評論指出，低於某種程度的編現比戰力會趨近零的說法。提高薪資是提升一線部隊編現比的手段之一，但這個與招募一樣，當初這些官士兵被招募的原因，就是日後這些官士兵離去的原因，例如當初因為改善家境而從軍的官士兵，日後在服役告一段落（各班隊不太一樣，大多需服役4年），碰到外界更好的報酬時，自然就會離營。過往這種現象以飛行員「報離」飛行線，轉任民航界最為明顯。這種提升官士兵薪資的手段有其侷限性。部隊擴編也會是編現比低下的原因，例如3月份傳出現兵部隊擴編的新聞，其ㄊ部隊擴編也會是這種狀況，但最令人氣結的是部隊其他勤務過多，現役官士兵時間一到報退離營。9月初，新聞報載官兵抱怨國慶典禮舞龍表演與日常戰備勤務相悖，抱怨消息光後八軍團對外說明：現在已經沒有任何表演規劃。未料9月下旬傳出，南部333旅將有60公尺長的萬金龍要重出江湖的新聞。在網路引擎上鍵入國軍舞龍關鍵字，可以得知5條巨龍的存在，現在只剩下333旅有「龍」，於是只好在國慶典禮上舞龍慶賀，當然可以下令333旅官兵擔任，但可以不要嗎？不能。那能以陸軍樂儀隊官士兵充當舞龍成員嗎？可以由藝工隊的官士兵或約聘人員來擔任嗎？可以，說不定還更好看。過往迄今許多高階將領的觀念都一樣，這條巨龍是333旅的榮耀，慶典期間要求基層官士兵練習舞龍會怎樣？過往義務役兵員不虞匱乏的年代，不要說舞龍官兵說幾員就幾員，甚至還有被「支援」到軍官私人雜務的兵，現階段比較少聽聞這些事件，但現在還想「凹」兵去做他分內之外的勤務，還要他不吭聲與抱怨，說真的很難。還有一個問題更大，一線部隊缺員的慘況已如上述，現在是連招募單位的官士兵都很缺，許多單位內還有自己的招募軍士官，近年往往在許多開場合中，看到各單位擺攤，從事招募的舉措，過往這些單位不必負責招募的。要各單位從事招募活動並無不可，但各單位的經費與人力都有限，召募成效不臻理想，所以過往會有人才招募中心的編制，要統一事權與檢整資源從事招募，況且各單位撥出部分人力從事招募，不就又落入耽誤戰訓本務的迷思？各單位要從是招募活動並無不可，但請先在招募初期就先聲明，本單位除戰訓本務外還咬招募的要務，舞龍也是。●作者：楊威利／資深軍事評論員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com