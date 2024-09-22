伊朗煤礦疑天然氣外洩引爆　釀至少51人死亡、20人受傷

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伊朗東部地區一處礦場傳出嚴重甲烷氣爆，根據當地電視台最新消息，這場事故目前至少造成51人死亡、超過20人受傷，且當局尚未完全尋獲受困礦井等待救援的礦工們，這是伊朗近幾年最嚴重的一場礦災，伊朗裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）已下令徹查事發原因，且表示會盡力採取下一步行動。根據《美聯社》、《路透社》與伊朗國家電視台報導，伊朗南呼羅珊省一座爆礦的B區和C區，在當地時間21號晚上9點發生爆炸，事發地點位於首都德黑蘭東南方約540公里的塔巴斯（Tabas），國營媒體稱爆炸原因疑似是因甲烷氣體所引起。報導提到，爆炸時礦坑內有69名工人，至少造成28死17傷，最初有24人失蹤，伊朗紅新月會（Red Crescent）會長在昨日受訪時稱17名傷者已經送醫，仍有24人失蹤，可能還有數十名礦工受困坑道內部。根據最新消息，目前死亡人數增至51人死亡，20人受傷。新上任的總統裴澤斯基安也已經向死傷者家屬致以慰問，「我和部長們談過，我們會盡力採取下一步行動」，同時發布特別命令，要求第一時間要求相關單位投入人力與機械搶救，盼能安撫礦工家屬，承諾政府會負責並提供必要協助，下令認真調查並公布事故原因。