陳智菡引動力火車金曲捧阿北　周永鴻：有問過他們感受嗎？

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民眾黨立院黨團主任陳智菡昨日引用搖滾天團動力火車金曲《莫忘初衷》，喊話小草回憶柯文哲抗疫期間所為，台中市議員周永鴻先是指文法有錯誤，今（22）日再提質疑，要推廣台灣音樂就好好推，不要掛羊頭賣狗肉拿來捧柯文哲的疫情表現，「你有問過歌手和創作者的感受嗎？」周永鴻今日再發文表示，陳智菡所為讓他想到小時候的同學，寫作文被抓到寫錯，卻回應稱「我沒有錯，是我抄的那個人寫錯。你不要污衊那個人，請尊重創作」。周永鴻酸陳智菡不愧是戰狼，戰力超強，首先會複製貼上歌詞，一字不漏沒抄錯，被抓包後就在文中註明詞不是她寫的，執行力強又有效率：其次是夫妻倆難得團結一致，當柯文哲政治獻金被抓到96萬天價便當費，陳智菡說餐費金額多一個零，實際上是9.6萬元，陳智菡的老公卻說政治獻金登錄錯誤時導致960元和110元兩筆接在一起變成96萬100元，夫妻講法互相打臉，這次夫婦難得口徑一致。第三是把新竹兒童醫院當政治攻擊籌碼，攸關兒童福祉的公立新竹兒童醫院，新竹地檢署已認定審議過程查無不法，陳智菡卻把這件事和京華城都更案混為一談，引發眾怒，連同黨代理市長都趕緊澄清。陳智菡的論點別出心裁，超有創意。第四，陳智菡要大家回憶柯文哲疫情期間的荒唐作為，想幫柯文哲頌德卻大翻車，讓台大婦產科醫師施景中回憶起柯文哲對台大醫院老同事求助時回了「關我什麼事」；醫師杜承哲更整理出柯6點離譜作為，是陳智菡讓大家做有記憶的人。最後則是陳智菡抄襲歌詞，周永鴻表示，雖是抄襲，文責還是得自負，這是基本道理。陳智菡第一時間裝文青完全沒引出處，被抓包英文文法不及格才急著硬拗，非常不可取。周永鴻說，更重要的是，要推廣台灣音樂就好好推，不要掛羊頭賣狗肉拿來捧柯文哲的疫情表現，「你有問過歌手和創作者的感受嗎？」既然要討論柯文哲的疫情表現，民眾黨和戰狼夫婦就該好好回應醫界和外界的諸多質疑，不要閃躲。