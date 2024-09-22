屏東環保局攜手企業與志工淨灘守護海岸環境

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小小稽查員與企業團體，在枋寮漁港南側沙灘一起淨灘。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣環保局21日在枋寮鄉枋寮漁港南側沙灘，舉辦淨灘活動，由副局長宋增紅率領環保局同仁，攜手屏南工業區的中鋼碳素公司、長興化工公司、帝興樹脂公司等企業，以及屏南產業園區服務中心、枋寮鄉公所、枋寮東海環保志工隊、慈心基金會等單位，並邀請由環保局培訓的建興國小「小小稽查員」共同參與。活動共集結300多人，清除海灘及海堤邊的寶特瓶、菸蒂、廢輪胎、保麗龍、塑膠碎片等海漂垃圾，共計清除367公斤。周春米表示，每年全球有數百萬噸垃圾被丟棄到海洋中，屏東縣擁有長達172公里的美麗海岸線，亦常遭受海漂垃圾的侵襲。這些垃圾不僅對海洋生物造成威脅，也污染海洋環境。透過國際淨灘日活動，能讓民眾更深刻了解海洋污染及塑料垃圾的危害，並鼓勵大家落實「淨零綠生活」，以確保海洋環境的永續發展。活動中，小小稽查員們發現小螃蟹在海灘垃圾間穿梭，他們在環保志工的指導下，學習辨識海洋垃圾及塑膠污染的危害，並與志工們一同撿拾垃圾，將環保理念融入生活，達成親海、知海、愛海的共識，將環境教育付諸實踐，讓孩子們更加認識並關心周遭環境。環保局表示，國際淨灘日是每年9月第三個星期六舉行的全球性環保活動，旨在鼓勵大眾參與清理海灘及水域垃圾，喚醒大家對海洋保護的重視。此活動現已成為全球規模最大的環保行動之一，每年吸引數萬名志工共同參與，致力於清潔和保護地球上的海洋環境。