一週天氣出爐！週一上班日「繼續下豪雨」　週三午後雷雨接力開轟

經歷了風雨交加的週末，新的一週又將展開，不過雨神還沒有要遠離台灣，中央氣象署預報員官欣平指出，明（23）日低壓帶的降雨依然會延續，且北台灣有局部大雨，上班上課要特別注意，預估低壓帶會一路影響到週二（9/24）清晨，週二白天雨勢才會趨緩，週三（9/25）過後則是午後雷陣雨主導台灣天氣至下週末。
週一開工沒有好天氣 全台有雨溼答答
今（22）日北中南都有明顯降雨，尤其高雄、屏東來到大豪雨等級，新北瑞芳更是出現1小時114毫米的雨量；官欣平提及，週一中南部降雨不會今天這麼誇張，但還是會有瞬間較大雨勢，北台灣則是成為降雨熱區，包括桃園以北、宜蘭、花蓮都要小心大雨，甚至是豪雨的發生，且降雨是全天不定時的。
週二低壓帶漸漸遠離 週三後午後雷陣雨接力
週二後低壓帶逐漸遠離，各地白天會恢復成多雲到晴、午後雷陣雨的天氣，但官欣平說明，在週二清晨，還是會接續著週一晚間的雨勢，中部以北、宜蘭、花蓮會有局部大雨，中南部雨勢則是明顯趨緩，終於可以暫時擺脫大雨下不停的天氣。
官欣平提及，週三開始水氣又會慢慢增加，台灣屆時的風向以「東北風到偏東風」為主，所以在迎風面的北部、東北部地區全天不定時會有局部短暫陣雨，其它地區則是多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態，但由於預報較後期，實際天氣情況還需觀察。
氣溫受降雨影響下滑 下半週回歸悶熱
未來一週氣溫部分，官欣平說道，週一清晨低溫略降，各地普遍攝氏24至26度，白天中南部高溫會略為回升，大概在攝氏30至31度，北台灣則是因為降雨偏多，回溫不顯著，約在攝氏28至29度；週二各地高溫普遍都能回升到攝氏31、32度。
週二、週三2天降雨強度趨緩，因此台灣各地白天高溫還是有攝氏31至33度的水準，週四至週六在水氣增多的情況下，北台灣白天氣溫略有下滑，不過整體影響不大，全台高溫攝氏30至33度，沒下雨時感受悶熱，有下雨時較為涼爽。
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今（22）日北中南都有明顯降雨，尤其高雄、屏東來到大豪雨等級，新北瑞芳更是出現1小時114毫米的雨量；官欣平提及，週一中南部降雨不會今天這麼誇張，但還是會有瞬間較大雨勢，北台灣則是成為降雨熱區，包括桃園以北、宜蘭、花蓮都要小心大雨，甚至是豪雨的發生，且降雨是全天不定時的。
週二低壓帶漸漸遠離 週三後午後雷陣雨接力
週二後低壓帶逐漸遠離，各地白天會恢復成多雲到晴、午後雷陣雨的天氣，但官欣平說明，在週二清晨，還是會接續著週一晚間的雨勢，中部以北、宜蘭、花蓮會有局部大雨，中南部雨勢則是明顯趨緩，終於可以暫時擺脫大雨下不停的天氣。
官欣平提及，週三開始水氣又會慢慢增加，台灣屆時的風向以「東北風到偏東風」為主，所以在迎風面的北部、東北部地區全天不定時會有局部短暫陣雨，其它地區則是多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態，但由於預報較後期，實際天氣情況還需觀察。
氣溫受降雨影響下滑 下半週回歸悶熱
未來一週氣溫部分，官欣平說道，週一清晨低溫略降，各地普遍攝氏24至26度，白天中南部高溫會略為回升，大概在攝氏30至31度，北台灣則是因為降雨偏多，回溫不顯著，約在攝氏28至29度；週二各地高溫普遍都能回升到攝氏31、32度。
週二、週三2天降雨強度趨緩，因此台灣各地白天高溫還是有攝氏31至33度的水準，週四至週六在水氣增多的情況下，北台灣白天氣溫略有下滑，不過整體影響不大，全台高溫攝氏30至33度，沒下雨時感受悶熱，有下雨時較為涼爽。