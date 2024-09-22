一週天氣出爐！週一上班日「繼續下豪雨」　週三午後雷雨接力開轟

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今晚至明晨，低壓帶持續替台灣帶來明顯雨勢，北台灣週一白天要留意較劇烈的降雨。（圖／中央氣象署）

▲低壓帶預估影響台灣到週二，週三過後，各地主要以午後雷陣雨為主。（圖／中央氣象署）

經歷了風雨交加的週末，新的一週又將展開，不過雨神還沒有要遠離台灣，中央氣象署預報員官欣平指出，，預估低壓帶會一路影響到週二（9/24）清晨，週二白天雨勢才會趨緩，週三（9/25）過後則是午後雷陣雨主導台灣天氣至下週末。今（22）日北中南都有明顯降雨，尤其高雄、屏東來到大豪雨等級，新北瑞芳更是出現1小時114毫米的雨量；官欣平提及，週一中南部降雨不會今天這麼誇張，但還是會有瞬間較大雨勢，，且降雨是全天不定時的。週二後低壓帶逐漸遠離，各地白天會恢復成多雲到晴、午後雷陣雨的天氣，但官欣平說明，在緩，終於可以暫時擺脫大雨下不停的天氣。官欣平提及，週三開始水氣又會慢慢增加，台灣屆時的風向以「東北風到偏東風」為主，所以在，其它地區則是多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態，但由於預報較後期，實際天氣情況還需觀察。未來一週氣溫部分，官欣平說道，，白天中南部高溫會略為回升，大概在攝氏30至31度，北台灣則是因為降雨偏多，回溫不顯著，約在攝氏28至29度；週二、週三2天降雨強度趨緩，因此，週四至週六在水氣增多的情況下，北台灣白天氣溫略有下滑，不過整體影響不大，