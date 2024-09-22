陸客首發團抵金門！業者樂見兩岸旅遊破冰　盼台灣盡快解除禁團令

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中國廈門旅遊首發團今（22）日抵達金門，展開2天1夜旅程。對此，優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，這是很好的消息，代表兩岸觀光旅遊慢慢破冰，目前中國、港澳旅遊警示仍顯示橙色燈號，希望台灣能盡快解除禁團令，也希望兩岸政府能將觀光旅的政治干擾盡量降至最低，讓兩岸旅遊交流可正常化。繼20日「廈門旅遊協會踩線團」結束3天2夜考察行程，廈門首發團包括領隊共22人今日上午10時搭乘新五緣輪抵達金門水頭碼頭，展開2天1夜旅程，縣府也在碼頭安排舞獅表演迎賓。金門縣府觀光處長許績鑫代表縣長陳福海到場表示歡迎，期待兩岸互動能藉由首發團到來，更加順遂、順利、順行，並能常態性發展。廈門首發團抵金後，首站前往水頭聚落，後續將前往陳景蘭洋樓、南石滬公園、明遺老街、模範街等景點，並於明日下午經由小三通返回廈門。對此，優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，這是很好的消息，表示兩岸觀光旅遊慢慢破冰，目前中國及港澳旅遊仍列橘色旅遊警示，希望台灣盡快解除禁團令，兩岸旅遊交流可朝正常化方向，相關業界代表也持續與陸委會、交通部相關部門溝通，希望恢復兩岸觀光旅遊正常交流。李奇嶽還提到，「我們也希望兩岸政府把觀光旅遊的政治干擾盡量降至最低」，讓兩邊人員正常往來有助於兩岸和平、氣氛和善的化解。