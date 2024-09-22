吳謹言結婚當天老公被抓包「追蹤奶妹」　于正護航：男人正常現象

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▲洪堯被粉絲抓包在結婚當天，追蹤身材火辣的比基尼正妹。（圖／于正微博）

▲于正出面緩頰，並表示：「愛美之心人皆有之，正常男人的正常現象。」（圖／于正微博）

▲洪堯過去滿滿黑歷史，包括劈腿、外流親密照等等。（圖／洪堯微博）

大陸女星吳謹言在戲劇《延禧攻略》飾演「魏瓔珞」一角爆紅，日前無預警宣布和演員洪堯結婚，然而由於男方不良紀錄太多，多數輿論不看好這段姐弟戀，導致2人的老闆于正不時跳出來護航。今（22）日有粉絲在于正微博評論區PO出截圖，稱洪堯在領證結婚當天追蹤大奶妹的IG，對此于正則回覆：「愛美之心人皆有之，正常男人的正常現象。」吳謹言本月13日宣布嫁給男星洪堯，沒想到才沒過幾天，就有粉絲發現洪堯在登記結婚當天，於IG追蹤比基尼辣妹的帳號，被發現後才取消追蹤。只見該帳號清一色都是火辣性感照，與吳謹言的身材屬於不同路線，粉絲見狀後立刻截圖，並向先前一直替2人說話的于正「告狀」。對此，于正也親自回覆粉絲，他出面緩頰：「愛美之心人皆有之，正常男人的正常現象，看看就看看，真正那啥的就不關注了。哎，你們別總（想）像理想中的男人都是和尚好不好？一點人性都沒有，能公開自由的關注一下美麗的人事物很棒啊，啥年代了，真是的。」事實上，洪堯2013年曾上戀愛真人秀節目《非常完美》，和女嘉賓化妝師曹贏心牽手成功，當時他還下跪求婚。然而交往後洪堯被爆出劈腿網紅李蔥熙，甚至流出親密床照。除此之外，網路上流傳著許多洪堯過往的黑歷史，包括被拍到進吳謹言住處時亂扔菸蒂、對粉絲飆髒話等，外界紛紛感嘆吳謹言眼光太差，稱洪堯完全配不上她。