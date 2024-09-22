馬斯克太倒人胃口　害慘特斯拉在好萊塢人氣暴跌銷量明顯下滑？

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▲特斯拉電動車曾經因為「環保」訴求，大受好萊塢影劇圈人員的歡迎，很多人購買。（圖／美聯社）

▲泰勒絲也是被馬斯克攻擊、對他非常看不順眼的代表人物之一。（圖／美聯社）

電動車最具代表性的品牌特斯拉，曾經在好萊塢也是最夯的熱門車，不少從業人員都買了一台，開著到處趴趴走。然而隨著創辦人兼高層馬斯克爭議言行接連不斷，甚至跟娛樂圈大都偏向民主黨的主流價值觀背道而馳，公開力挺川普，到處口出狂言，特斯拉的人氣連帶被拖垮，現在就算新買車的人也不想要特斯拉，美國重量級娛樂媒體好萊塢報導就稱特斯拉電動車的銷量明顯下滑，不容忽視。特斯拉當年的「環保」口號喊得震天價響，好萊塢人士自然樂於支持，開著一輛特斯拉，也彷彿戴上了「關心環境發展」的徽章。好萊塢報導稱特斯拉過去曾是好萊塢最潮最夯的車，在附近公路上繞一圈，9成都開特斯拉。可是這種熱潮早就在退燒，馬斯克自己把特斯拉的行情破壞了一大半，他越來越被好萊塢娛樂界的人士厭惡，特斯拉的銷量也就更加萎縮。據稱特斯拉在好萊塢所屬的美國加州，銷量下滑1/4，還有可能變得更糟。但是電動車整體的銷售還在成長，唯有特斯拉不只市占率走下坡，實際的銷售數字也倒退。這幾年來馬斯克有一堆舉動令好萊塢人士倒胃口，像是他對於川普的支持和奉承，為了挺川普不惜對樂壇驕女泰勒絲開砲，在川普近日第2度遇刺時，他更在社群網站上反問怎麼民主黨現任總統拜登與下一任總統候選人賀錦麗都不會被人暗殺？各方認定馬斯克就是個狂妄自大到講話很容易不經大腦的討厭鬼，覺得他和川普是一丘之貉，就因為他們都狂妄到毫不在乎旁人，才會很容易就講出蠢話。雖然特斯拉的銷量危機，目前以加州表現得算是明顯，卻也不會馬上有雪崩式的暴跌，應該是幾年之後再來比較會看得更明顯。然而好萊塢報導的結論是，特斯拉發生的問題，影響可能會慢慢擴散，從加州到全美國，倘若馬斯克再不快點改善，到時候很可能會發現，在美國已經沒有自己的公司了。