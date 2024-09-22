2050淨零排放！教育局響應無車日　鼓勵中年級以上學童低碳上學

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▲北市教育局響應922國際無車日，鼓勵全市公立國小4至6年級學童走路或搭乘低碳運具。（圖／北市教育局）

為朝向「2050淨零排放」目標邁進，台北市教育局響應922國際無車日，推廣校園綠運輸，於113學年度推動國小學童低碳上學計畫，鼓勵全市公立國小4至6年級學童走路或搭乘低碳運具低碳上學，也鼓勵開車家長提供住家鄰近學童共乘，降低學校家長燃油車接送比例。因應馬路上的燃油汽機車是本市碳排的主要來源之一，北市教育局響應綠運輸，於113年5月28日至6月27日間邀請本市博愛、永建、清江、忠孝國小4至6年級試辦「學童走路上學趣」計畫，共計86個班級、2,164名學生參與，於113年，走路減碳量共計約772.8公斤；113年9月起則擴大辦理，推動全市公立國小4至6年級，於113學年度一起透過走路或搭乘低碳運具（包括大眾運輸、腳踏車或電動汽機車等）低碳上學。為讓本市學生都能知道自己點點滴滴的行動對於地球減碳所產生的貢獻，北市教育局於酷課APP推出「減碳存摺」服務，只要持臺北市數位學生證悠遊卡搭乘大眾運輸，即可累積個人減碳量追蹤減碳數據，掌握自己的減碳成果。另外，為讓學生更具體了解、感受個人環保行動帶來的成效，將會依用戶減碳量列出目前各用戶的減碳量排名，AA級為當月減碳量前10%，A級為當月減碳量前20%但未達前10%，並依照等級贈送G寶石，就可至「角色成長／獎勵商鋪」中兌換免費展覽票券、動物筆記本、專屬瓶套及明信片組、咖啡/飲料兌換券等多項好禮，鼓勵北市親師生透過參與以下各項學習任務贏得G寶石兌換好禮，並從中享受學習與探索的樂趣。北市教育局表示，低碳上學的推動，主要是透過日常上學的減碳行動，讓學童知道因應氣候變遷的減碳作為就是從每個人每天點點滴滴的生活習慣做起，從小養成節能減碳的好習慣、逐步改變生活型態，能朝向2050淨零的目標前進！