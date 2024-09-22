臺大EliteMBA首屆高雄班結業　律師何星磊：AI輔助司法改革

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▲臺大Elite MBA首屆高雄班結業感恩晚會當天由皇苑建設董事長郭敏能，以臺大校友總會會長身分授旗與觀希國際法律事務所所長前法官、律師何星磊。(圖／星沙行銷管理顧問有限公司提供)

▲何星磊希望透過AI人工智慧讓當事人可以用APP查詢進度與理解內容，並增加法律專業知識，期待可以對司法改革有所貢獻。(圖／星沙行銷管理顧問有限公司提供)

臺大Elite MBA首屆高雄班21晚間舉行結業感恩晚會，並由觀希國際法律事務所長前法官、律師何星磊代表致詞與授旗。何星磊以自身當任法官十年期間常看到當事人對法律陌生、和律師溝通有困難，因此希望把法律與管理學結合，透過AI人工智慧協助當事人，期待可以對司法改革有所貢獻。臺大Elite MBA首屆高雄班結業感恩晚會當天由皇苑建設董事長郭敏能，以臺大校友總會會長身分授旗，象徵學無止盡的臺大精神，以及傳承服務的精神。包括知名品牌媽咪樂、高吉貿易、老四川等皆是首屆參與企業，臺大管理學院教授郭佳瑋也特別與會參加。擁有擁有臺大法律學士與碩士學位的何星磊，審判過3000多件民、刑事案件，他感慨的說，當法官十年期間常看到當事人對法律陌生、和律師溝通有困難，因此希望把法律與管理學結合，透過AI人工智慧法律爭點辨識、專案管理系統開發，讓當事人可以用APP查詢進度與理解內容，並增加法律專業知識，期待可以對司法改革有所貢獻。臺大工商管理學系暨商學研究所教授郭佳瑋指出，隨著臺積電、輝達、ASML等全球知名高科技企業進駐高雄，對人才的需求越來越迫切，期能透過課程凝聚高階管理人才。何星磊在擔任律師後不僅受聘為衫林溪渡假園區等各大企業法律顧問，更擔任生命線總會、社工師公會、不動產經紀人公會、關懷協會等公益團體法律顧問，將對人群的關懷轉化為實際行動。