啦啦隊女神紅到日本！女團偶像變狂粉「追到球場」：對她一見鐘情

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▲「桃色革命」成員志柿（左）是菲菲（右）的狂粉。（圖／樂天桃猿提供）

▲志柿追菲菲追到台灣球場來，還和樂天桃猿的吉祥物合照。（圖／樂天桃猿提供）

日本女子偶像團體「桃色革命」成員志柿，因拍攝樂天啦啦隊女神「菲菲」的影片在YouTube上爆紅，觀看次數將近80萬，也頻繁飛台灣到樂天桃猿球場追星。談起為何喜歡菲菲，志柿開心直言對菲菲一見鍾情：「菲菲不僅擁有修長的四肢、豐滿的胸部和精緻的臉蛋，還散發著特別的親和力，這樣的組合真的是太夢幻了！」回憶起去年和菲菲的初次相遇，志柿表示，起因是看到了林襄和峮峮登上日本寫真雜誌封面，於是拜託同事帶她去台灣看棒球比賽。然而當天林襄並沒有出現在樂天球場，志柿卻意外被菲菲深深吸引，「那是我第一次出國，也是我第一次現場看樂天啦啦隊的表演。」志柿說：「菲菲站在舞台上，笑容燦爛，跳得特別賣力，那瞬間我對她一見鍾情。」志柿表示，「我自己也是偶像，看到她總是比其他人跳得更投入，那份專注和熱情令人敬佩。」志柿補充說，菲菲不僅外貌像AI般完美，個性也非常親切。「即使我是這樣看起來有點奇怪的粉絲，菲菲仍然會給我回應，有時甚至走到我身邊跟我互動，這讓我非常感動。」之後志柿也會邀請樂天女孩到她們的活動去，菲菲也到場力挺。在與菲菲的相遇後，志柿將拍攝菲菲的影片上傳至YouTube，影片迅速走紅，觀看次數突破80萬次。這也讓菲菲在日本收穫了大量粉絲，並吸引更多日本球迷開始關注台灣的棒球和啦啦隊文化。志柿透露：「很多人跟我說他們開始對台灣棒球感興趣，甚至有人開始學中文，期待能和菲菲以及其他樂天啦啦隊的成員互動。」