重溫周思齊生涯首安！苦主吳俊億、陳瑞昌重現對決：不會再被安打

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中信兄弟「周董」周思齊引退儀式進入第二天，今（22）日對陣味全龍隊賽前，特別邀請兄弟OB到現場，並重溫周思齊生涯首安的經典瞬間，前兄弟象下勾投手吳俊億擔任開球嘉賓，與捕手陳瑞昌搭檔，周思齊則是擔任打者，重現當年投打對決，為這位中職傳奇球星致上最高敬意。今天引退儀式賽前開球重現周思齊生涯首安的經典瞬間。周思齊的首安出現在2005年8月23日，當時他還身穿誠泰Cobras戰袍，並以代打身份上陣，從前兄弟象的下勾投手「屠牛手」吳俊億手中擊出安打。吳俊億賽前接受訪問時回憶，當年的周思齊雖然是年輕選手，但在比賽中就是真男人對決，不會對後輩手下留情，即便被周思齊敲出安打，但仍感到與有榮焉。有趣的是，今天的開球捕手陳瑞昌還偷偷準備一份「情蒐報告」，並開玩笑地說：「這次絕對不會讓周思齊再打出安打！」周思齊在中職達成千安百轟百盜成就，場外也致力於回饋台灣基層棒球，吳俊億與陳瑞昌期望周思齊在退役後，能繼續為台灣棒球貢獻，「他一直是棒球界的典範，我相信他退休之後也會繼續為台灣棒球帶來更多正能量。」