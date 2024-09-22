豪雨彈炸全台！北市部分水門18時起「只出不進」　22時拖吊滯留車

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▲北市22日18時執行基隆河中山橋以下堤外地區「只出不進」管制。（圖／北市府）

中正路(通河西街至環河北路)(不含)以北區域範圍。

承德路4段、5段(承德橋至基河路)以西區域範圍。

重慶北路4段﹝中正路(不含)以南及國道1號以北﹞以東之區域（重慶北路4段、通河西街、重慶北路4段80號旁無名巷、重慶北路4段190巷）。

因應熱帶性低氣壓及上游水庫調節性放水，台北市交通局表示，士林及大同區部分疏散門及越堤道路自今（22）日18時起實施只出不進，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，自即刻起開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時該區域路邊停車暫停收費。停放於堤外之車輛請儘速駛離，疏散門及越堤道路實施「只出不進」起4小時，即開始拖吊作業。根據北市交通局公告，開放停車範圍為士林區：大同區：涼州街(環河北路至延平北路)以南、市民大道(不含)(環河北路至延平北路)以北、延平北路(市民大道至涼州街)以西、環河北路(市民大道至涼州街) (僅開放東側-南往北方向)以東之區域範圍。北市交通局特別呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護；惟法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。另計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。配合實施「只出不進」4小時起開始拖吊作業，對未自行移車之大型車處新臺幣4,800元罰鍰、小型車處新臺幣2,400元罰鍰、機車處新臺幣1,800元罰鍰。經本府代為拖吊移置堤內之車輛，除罰鍰外需繳納移置費及保管費：大型車移置費3,000元、保管費250元/半日；小型車移置費900元、保管費100元/半日；機車移置費200元、保管費25元/半日。另北市工務局指出，因石門水庫蓄水率仍維持高檔，後續仍不排除有調節性洩洪可能，目前針對低漥處之淡水河6號、5-1號疏散門先行進行關閉，淡6至淡5自行車道封閉通行，其餘疏散門維持開放，惟建議民眾盡量移至堤外車輛，如達到疏散門關閉條件仍會進行關閉作業，請市民朋友留意相關訊息。