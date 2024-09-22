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YTR眾量級沒分手？Andy才說「交給時間」　家寧6字回應頻道動向

記者李欣容／台北報導

▲網紅眾量級Andy（右）和家寧（左）的感情狀態成謎，對於頻道動向，家寧表示未來一定會更新。（圖／翻攝自眾量級臉書）
▲網紅眾量級Andy（右）和家寧（左）的感情狀態成謎，對於頻道動向，家寧表示未來一定會更新。（圖／翻攝自眾量級臉書）
YouTuber「眾量級」由情侶檔Andy、家寧組成，兩人交往9年卻屢傳出分手，Andy21日更新自己的頻道，重回最初拍片的小套房，面對網友問分手一事，他也回應「交給時間」，影片一發出，不少網友到家寧IG最新貼文底下留言，問眾量級頻道什麼時候會更新，家寧則回應，「未來一定會有。」

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Andy回顧粉紅套房　家寧物品全消失

Andy21日更新自己的頻道，帶觀眾回顧一開始拍片的小套房，只是裡面已經沒有家寧的物品，Andy也提到，會重啟「Andy老師」這個頻道原因是，過去花太多心力放在「眾量級」上，現在有額外時間可以重新讓大家更了解他，但想帶給大家歡樂的初心不變。

雖然沒有提到感情的事情，但Andy一句「一切歸零」讓網友留言，「分手可以大方說出來。」Andy也回應，「交給時間。

▲家寧回應網友頻道一定會更新。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）
▲家寧回應網友頻道一定會更新。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）
回應不同調？家寧曝眾量級未來走向

Andy的頻道一更新，不少粉絲太好奇兩人現在的關係，也到家寧最新貼文底下留言，好奇眾量級頻道是否還會更新，家寧則回應，「未來一定會有。」似乎和Andy的發言不同調，感情狀態成謎。也有人虧他們是「分手系YouTuber」，當初打著情侶招牌走紅，就算分手也應該交代清楚，對於他們一直不講清楚的狀態已經看膩。

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