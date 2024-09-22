酷炫當老師開課了！狂吸300名學生參與　曝流量密碼：武裝內心

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲酷炫（右二）分享短影音自媒體行銷需具備關鍵要素，詹子晴（左二）也鼓勵所有學生。（圖／快電商提供）

教師節將至，累積破億流量的YouTuber酷炫晉升成老師角色，以獨樹一幟的創意內容，吸引大量流量並成功轉化為商業價值。快電商近年以新型態的創業模式，積極拓展電商市場版圖，提供創業者更充實的經營銷售技能輔導，投入大量資源建立教育系統，除了提供多元線上課程內容，同時籌備線下課程，吸引近300名學員參與，獲得熱烈迴響，他更曝光流量密碼就是「武裝內心」。酷炫這回認真講課了1個多小時，透過幽默的方式和學員們分享，短影音自媒體行銷需具備的關鍵要素，被問到覺得自己表現如何，他表示：「看到這麼棒的環境還有這麼多認真的學生，教課的動力還有熱誠自動被點滿，同學的反饋讓我對自己的表現也感到滿意，最可惜的是沒太多時間與學生互動。」準備課程與拍片差異點為何？酷炫答覆：「準備課程與拍片最大的差別在，聽課聽得開心，同時也要學得會，所以特別設計了一個老少皆適宜的課綱，算是為快電學的同學們精心準備的！」他也大方分享短影音自媒體行銷需具備關鍵要素：「有自信永遠是經營自媒體成敗的關鍵，如果連自己都不相信自己，也沒有人會相信你，所以先去武裝自己強悍的內心才會強大！」聯合創辦人丫頭（詹子晴）則說：「創業後的我意識到學習的重要性，今天我和在座的所有人都是學生，未來也希望透過平台，和大家持續成長。」酷炫更勉勵所有學生們：「要相信自己會成功，才真的會成功，吸引力法則已經把一群成功的人聚在此地，務必好好把握！」更多公開課程資訊請洽快電學官網查詢。