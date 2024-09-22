《原子少年2》粉絲為偶像雨中等待！擠爆周邊遭抗議　官方急回應

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▲官方於接到消息後第一時間發出公告呼籲粉絲們注意安全。（圖／踢帕娛樂提供）

今（22）日下午《原子少年2》選手們於Partiii Dance Studio未來基地舉辦福利見面會，提早與粉絲們見面同樂，活動現場聚集大批粉絲，儘管傾盆大雨，仍澆不熄粉絲們想一睹偶像風采的熱情，現場萬人空巷，少年們陸續抵達活動會場，巷口到現場僅需30秒的路程，因為粉絲的熱情，足足走了5分鐘，卻也因此引發周邊住戶不滿，官方因此緊急回應。住戶反映粉絲聚集導致道路受阻，影響社區動線。官方於接到消息後第一時間發出公告呼籲粉絲們注意安全，選手們一方面開心能與許多粉絲見面互動，一方面也心疼在外等待的粉絲淋雨，又擔心影響周邊住戶權益，因此特地向公司爭取開直播，及時和粉絲打招呼，以身作則呼籲粉絲注意安全，維持排隊秩序，不要打擾到周邊住戶。《原子少年2》自開播以來，實力不斷獲得導師們認可，艾怡良擔任導師親眼認證少年們實力後，更鬆口想邀請少年們前來擔任演唱會嘉賓；本季擔任常駐導師的玖壹壹健志，也曾表明想邀請少年們到演唱會同台演出。《原少少年2》首場迷你演唱會將於9月28日舉行，演唱會票券開賣即於1分鐘內秒殺完售，非常熱門。