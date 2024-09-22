堅決挺反廢死！翁曉玲：大法官解釋未必能完全拘束立法院

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37名死囚聲請「死刑存廢釋憲案」，憲法法庭20日做出合憲限縮的判決。對此，國民黨立委翁曉玲今（22）日晚間再發聲，先是肯定大法官至少維持住死刑合憲的憲法解釋，而後更直言，立法者當然有立法形成自由，決定是否和該如何修法，「大法官所做的解釋未必能完全拘束立法院」。翁曉玲稍早提及，距離上回大法官就死刑議題作成釋字第467號解釋以來已有25年。這段時間，我國民間社會對維持死刑規定（亦即反廢死）的民調支持度始終在8 成以上。全世界目前仍有78個國家維持死刑，包括我國向來尊崇的美國、日本、韓國、新加坡等國家，均仍維持死刑。翁曉玲說，這個涉及人民法感情、正義思想和社會治安良窳之相當複雜且敏感的法社會議題，對仍有死刑的國家而言，本就是難以處理的問題。絕大多數國家的國會，包含我國立法院在內，不敢貿然提案修法廢死，因為在未取得民意高度共識下，誰也不敢輕舉妄動。翁曉玲指出，然而這屆大法官自詡為人權進步者，這些年來多次展現以憲法解釋來進行「社會道德轉型」的企圖心，透過憲法解釋來改變社會傳統倫理和價值觀，從同性婚姻合法化、廢除通姦罪等等憲法解釋可見一斑。翁曉玲認為，這次大法官仍秉持一貫釋憲風格，「雖千萬人吾往矣」，受理37位死刑犯的釋憲聲請案，試圖廢除在我國法制史上已實施千百年的死刑規定，再創我國人權保障的新里程碑。只是這次大法官應是抵不住黨意壓力，終究回到政治現實面，勉強做成了一個兩方不得罪的憲法判決「死刑合憲，但判死，窒礙難行」。翁曉玲說，死刑有條件合憲的憲法判決，主文共有17項，其中第1項（將死刑限縮於僅適用於個案犯罪情節屬最嚴重，且其刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求之情形。）和第13項（本件死刑犯得主張終審法院法官未一致決判死，而得請求檢察總長提起非常上訴）等二項主文，僅7位大法官同意，多一張同意票險勝；其餘第12項和14項主文，則分別有9票和8票同意。翁曉玲提到，大法官有15人，本案因有3位大法官迴避，僅剩12位。依據現行憲法訴訟法規定，大法官2/3出席，1/2以上同意通過即可作成評議（憲法判決），故本案有7位大法官同意即可作成憲法判決。翁曉玲更提到，有意思的是，檢視四份部分不同意見書，分別由呂太郎、朱富美、楊惠欽、張瓊文、蔡宗珍等5位大法官自提和共提），他們對通過的主文意旨多所批評，其中法律見解十分值得吾人參考。翁曉玲提到，例如合議庭法官對死刑「量刑」是否應採一致決；未必故意之犯罪應否排除於個案犯罪情節最嚴重之犯罪之外；又審判時與執行死刑時因精神障礙、心智缺陷不能判死刑，是否有混淆責任能力與就審能力，因而破壞罪責原則…等。翁曉玲也說，此外，大法官要求於偵查、調查程序中，犯罪嫌疑人應有律師協助偵訊，殺人嫌犯如未能或拒絕選任辯護人者，還要請法扶律師到場為其辯護，她認為，此等要求未考慮實務上是否可行？又會增加多少政府經費？大法官紙上談兵，殊不知後續可能衍生的複雜問題。翁曉玲認為，雖然大法官於憲法判決中下了立法指導棋，試圖指揮立法院修法。但是守護憲法、維持合憲秩序，不純是大法官的責任，立法者也有詮釋憲法、具體化憲法內涵之責任，因此在合憲秩序內，立法者當然有立法形成自由，決定是否和該如何修法。大法官所做的解釋未必能完全拘束立法院，更何況是明顯、有高度爭議、恐影響司法實務運作的憲法解釋。翁曉玲說，儘管本次憲法法院判決引發不少爭議，但大法官至少維持住死刑合憲的憲法解釋，這點仍應予以肯定，「死刑存廢的問題，還是交由立法政策決定，方為適當」。