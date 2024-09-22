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藍白攜手退回總預算案　政院表遺憾：必要時善盡各種救濟方式

記者陳威叡／台北報導

▲立法院於上周五正式開議，而藍白以未編足禁伐補償預算為由，聯手退回明年度中央政府總預算案。（圖／記者林調遜攝）
▲立法院於上周五正式開議，而藍白以未編足禁伐補償預算為由，聯手退回明年度中央政府總預算案。（圖／記者林調遜攝）
立法院本會期於上周開議，藍白聯手以原民會未編足禁伐補償預算為由，退回明年度中央政府總預算案。對此行政院今（22）日表示對此深感遺憾，將持續與多方協商與溝通，促請立法院儘速排定議程，進行實質審查，不希望延誤法定時程，否則有必要善盡各種救濟方式維護行政院編訂預算的完整性。

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對於藍白聯手以原民會未編足禁伐補償預算為由，退回明年度中央政府總預算案。行政院發言人李慧芝表示，由於明年度中央政府總預算案及前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案，攸關許多社會弱勢與民眾權益等社會補助與福利，甚至包含國家建設與安全保障等經費，對於總預算及前瞻預算遭退回程序委員會一事，政院深感遺憾。

李慧芝強調，將持續與多方協商與溝通，促請立法院儘速排定議程，進行實質審查，不希望延誤法定時程，否則有必要善盡各種救濟方式維護行政院編訂預算的完整性。

李慧芝指出，行政院是國家最高行政機關，有關制定施政方針，並依施政方針編列預算，乃《憲法》賦予行政院權限；因此行政院期能與各方協商，讓總預算案及前瞻預算能夠順利交付委員會進行審查，若對部會單項預算的質疑，進而影響包括社會福利與國家建設等全國總預算與前瞻預算，實非民主法治國家理性討論預算應有的樣貌。

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