aespa演唱會差點出事！男粉跳下2樓　朝舞台狂衝「驚險瞬間」曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲男粉絲衝上舞台畫面在微博瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲左起為Karina、Giselle、Ningning、Winter，每次開唱都吸引上萬人朝聖。（圖／iMe TW提供）

南韓「SM娛樂」旗下女團aespa正在進行「SYNK : Parallel Line」亞洲巡演，到澳門站時卻發生有粉絲從2樓看台跳下，奮力衝上舞台的樣子，好在保鑣身手矯健立刻將其壓制，才沒有發生意外，畫面也在微博瘋傳。aespa昨（21日）在澳門開唱，現場氣氛嗨炸，但卻發生一名穿著藍白色棒球外套的男子，從2樓看台跳下來，以迅雷不及掩耳的速度直接往舞台上衝，但保鑣也不是省油的燈，立刻將其壓制，不到幾秒的時間，該名男子就被4的保鑣圍住，但這段影片也立刻在微博瘋傳，許多粉絲驚呼，「想起來之前少時在舞台都差點被帶走」、「幸好保安靠譜，他衝上去想幹嘛啊」、「作為一個男MY覺得很無奈」、「真的丟人，這是在幹嘛」。aespa日前在澳洲墨爾本開唱，在安可前Cue台下歌迷秀舞技，當時發生一件爆笑的事情，一位女歌迷被選中表演《Spicy》，正當她賣力獨舞的時候，後面的金髮歌迷「假髮」被她弄掉，立刻引來全場爆笑，之前台灣場被選中的都是名人，包括王彩樺、Joeman、蔡哥等。aespa是由韓國Karina和Winter、日本Giselle、中國Ningning（寧寧）等3個國家的4位團員組成，她們是「SM娛樂」繼2014年的Red Velvet後，相隔6年再度推出的女子團體，和IVE、NewJeans並列「四代女團三大天王」，2021年推出的作品《Next Level》堪稱經典。