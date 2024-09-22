周子瑜曬「超狂螞蟻腰」當開球女神！九頭身比例曝光　全場暴動了

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▲周子瑜在投手丘上展現完美腰身。（圖／IG twicetagram）

韓國女團TWICE的台籍成員周子瑜，近期終於SOLO出道，發行首張個人專輯〈abouTZU〉，更勤跑活動，上遍各大節目打歌宣傳，今（22）日更受邀韓國職棒LG雙子隊，到球場擔任開球嘉賓，而子瑜這次以短版球衣搭配緊身牛仔褲亮相，完美螞蟻腰配上九頭身的比例，讓在場球員全看傻眼。今天韓國球場艷陽高照，天氣相當不錯，只見周子瑜以紅白相間的25號短版球衣，搭配緊身牛仔褲現身球場，招牌長髮隨意捲成波浪捲，整個人活力十足，而她纖細的螞蟻腰，和完美的九頭身比例，更是吸睛，一站上投手丘，就立刻抓住眾人的目光。在投球前，子瑜站在投手丘上和觀眾揮手致意，接著面帶笑容將球瞄準捕手手套，並抬起大長腿，朝著捕手的方向投入，看似架勢十足，不過球並沒有成功被接住，但仍獲得在場觀眾的掌聲，另外子瑜事後也透露自己選擇25號球衣的原因，表示一部分原因除了是自己今年剛好25歲以外，還有她相當喜歡25這個數字，認為25歲是最好的年紀。事實上，子瑜在2016年時就曾為雙子隊開球，當時與同隊的定延一起，而子瑜則是站在打擊位置，如今故地重遊，子瑜也坦言相當開心，也非常榮幸，而這次再站上球場，身分地位也和以往不同，讓粉絲也相當感動。