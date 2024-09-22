TRASH小巨蛋演唱會售票時刻快到超緊張　頤原放話若秒殺才辦結婚

TRASH 2024年全新專輯《幸福的末班車》已在各大數位音樂/實體平台全面發行，在台北舉辦的簽唱會，雖然天公不作美、下起大雨，還是澆不熄樂迷的熱情，看著台下粉絲在雨中等待他們上台，他們相當感動，期許這是「遇水則發」的好兆頭，也希望12月14日在台北小巨蛋舉辦的TRASH《幸福的末班車》15週年演唱會，23日（週一）中午12點門票開賣能有好成績。之前才承認與演員女友葉芸希在月底登記結婚婚的吉他手頤原，甚至祭出「情勒催票法」，放話：「公布開賣有秒殺的話，我才結婚。現在還沒9月底，還是單身。」主唱阿夜立刻補上一句：「你們想不想他幸福？」看來粉絲非第一時間搶票不可。
大雨中演出難免意外 貝斯手曾經摔得最慘
為了《幸福的末班車》，TRASH簽唱會碰到大雨，在雨中要表演搖滾歌曲不比在大晴天，演出過程一度中斷再重來，他們認為這很real，並不是是彩排過的。下大雨也可能讓他們要冒著滑倒的危險，他們倒是表示在演出過程跌倒確實是最大的狀況，而他們4個成員都有跌倒過，貝斯手博文最慘，曾摔個4腳朝天，整個人往後倒、把貝斯壓住，那時他真的很想當場掛了算了。而演唱會門票開搶日，也是阿夜的生日，他本想低調度過，自嘲：「想不到生日還要這麼焦慮，希望大家給我一個幸福的禮物。」若是門票幸運秒殺，他們會安排和粉絲們更近距離接觸的答謝活動，要是銷量還待努力，也可以馬上變成催票活動，十分的有彈性。
體格魁梧的鼓手金魁剛，大家都很關心他的健康，他坦言之前看中醫，有埋線，瘦了7公斤，雖然大家可能感覺不太出來有多大的差別。他也透露去看醫生之後的療程中，會讓人不想吃東西，很自然地在飲食方面就會達到克制過多的效果。至於他自己從來就不太喜歡運動，一流汗就會感覺有問題，所以沒有搭配增加運動量，但他除了脂肪肝之外，其他血壓、血糖等都正常，而脂肪肝其實也在醫生認為可接受的範圍。
演唱會上做功課 所有細節都要筆記下來
12月的演唱會自然是他們最重視的大活動，阿夜透露過去大夥兒去聽演唱會，都是在搖滾區跟著手舞足蹈，現在卻變成將別人演唱會的曲目安排、中間哪裡插入跟歌迷的談話，來賓出場的環節等等，全都用手機筆記下來，真的是在做功課。而曲目安排是演唱會籌備至今最困難的一部分，大家都有想唱的歌，又不能唱一整晚、必須有所取捨，碰到意見相左就會溝通再溝通。
除了已為人父的阿夜之外，近來頤原被爆好事將近，也大方承認月底登記結婚，可是現在還沒到月底，他強調：「目前還是單身。」他和其他團員們最重視的演唱會銷售成績，23日（週一）中午就會見真章。樂迷們記得中午12點可以在寬宏售票系統(www.kham.com.tw)還有萊爾富、OK便利商店搶票。演唱會相關資訊可以至「寬宏藝術」及「TRASH」官方社群查詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
為了《幸福的末班車》，TRASH簽唱會碰到大雨，在雨中要表演搖滾歌曲不比在大晴天，演出過程一度中斷再重來，他們認為這很real，並不是是彩排過的。下大雨也可能讓他們要冒著滑倒的危險，他們倒是表示在演出過程跌倒確實是最大的狀況，而他們4個成員都有跌倒過，貝斯手博文最慘，曾摔個4腳朝天，整個人往後倒、把貝斯壓住，那時他真的很想當場掛了算了。而演唱會門票開搶日，也是阿夜的生日，他本想低調度過，自嘲：「想不到生日還要這麼焦慮，希望大家給我一個幸福的禮物。」若是門票幸運秒殺，他們會安排和粉絲們更近距離接觸的答謝活動，要是銷量還待努力，也可以馬上變成催票活動，十分的有彈性。
體格魁梧的鼓手金魁剛，大家都很關心他的健康，他坦言之前看中醫，有埋線，瘦了7公斤，雖然大家可能感覺不太出來有多大的差別。他也透露去看醫生之後的療程中，會讓人不想吃東西，很自然地在飲食方面就會達到克制過多的效果。至於他自己從來就不太喜歡運動，一流汗就會感覺有問題，所以沒有搭配增加運動量，但他除了脂肪肝之外，其他血壓、血糖等都正常，而脂肪肝其實也在醫生認為可接受的範圍。
演唱會上做功課 所有細節都要筆記下來
12月的演唱會自然是他們最重視的大活動，阿夜透露過去大夥兒去聽演唱會，都是在搖滾區跟著手舞足蹈，現在卻變成將別人演唱會的曲目安排、中間哪裡插入跟歌迷的談話，來賓出場的環節等等，全都用手機筆記下來，真的是在做功課。而曲目安排是演唱會籌備至今最困難的一部分，大家都有想唱的歌，又不能唱一整晚、必須有所取捨，碰到意見相左就會溝通再溝通。
除了已為人父的阿夜之外，近來頤原被爆好事將近，也大方承認月底登記結婚，可是現在還沒到月底，他強調：「目前還是單身。」他和其他團員們最重視的演唱會銷售成績，23日（週一）中午就會見真章。樂迷們記得中午12點可以在寬宏售票系統(www.kham.com.tw)還有萊爾富、OK便利商店搶票。演唱會相關資訊可以至「寬宏藝術」及「TRASH」官方社群查詢。