「改名之亂」風波未平！全教總喊話Google公司、教育部應有作為

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各級學校最近在Google地圖遭到惡意改名，全國教師工會總聯合會今（22）日呼籲，Google公司應該善盡管理人責任，立即更新正確資訊，建立避免這類惡改資料的機制，而且身為學校後盾的教育部也要協助受害學校提起侵權團體訴訟，以利盡快平息風波。全教總表示，全國各地多所學校在Google地圖遭到惡意改名，校方為了維護校譽只能先求自保，除了發出聲明報警備案，資訊人員並且連夜加班提出修正程序，至今仍有多間學校未被改回原本名稱，而在模仿效應之下，「改名之亂」已有越演越烈之勢，造成各級學校困擾。另一方面，全教總指出，此一網路改名風波其實蔓延香港學校，引發一波對於網路服務提供者未盡善良管理人責任的質疑，足證Google公司有必要回應相關問題，代班目前的亂象，並非學校單方的問題。全教總說明，教育部面對這樣的情勢，對待此事卻是態度消極，僅只要求學校自行處理，以致學校在第三方平台的放任之下，不斷遭受網路改名攻擊，教育部的表現實在談不上要當學校的後盾。全教總主張，遭受改名攻擊的學校，立即保全遭到惡意不當亂改資料證據，其次Google公司務必善盡管理人責任，立即更新正確資訊，再者教育部主管全國教育事務，也要協助受害學校針對Google公司提起侵權團體訴訟。全教總說明，上開惡意更名的網路侵權行為，身為網路平台服務提供者的Google公司，在被害校方提出抗議，已有相當理由足認屬侵害名譽行為，平台業者亦有不作為侵權責任。全教總呼籲，Google公司除了盡速處理風波，亦應立即建立避免這類惡改資料的機制，並且建議教育部協助受害學校提起侵權行為團體訴訟，盡快平息風波，幫助學校回歸正常校務運作。