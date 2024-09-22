泰國「彈跳豬」吸金力超強！動物園估年收入有望突破泰銖2億元

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▲泰國彈跳豬成為全球知名的動物明星。（圖／khaokheow.zoo）

泰國侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）的可愛模樣在網路上爆紅後，讓芭達雅綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）遊客暴增，全球直播第一天更吸引4.4萬名粉絲線上觀看。官方統計，園區到了今年9月底將迎來第100萬名訪客，預計全年度收入有機會上看泰銖2億元，相當於新台幣1.94億元。根據《曼谷郵報》報導，「彈跳豬」的爆紅導致動物園遊客暴增，過去園區每週平均接待4000人，但到了九月開始每週遊客已經成長至1萬2000人，是過去的三倍。園方指出，經統計發現光是9月1日至19日間，就有8萬1786人造訪動物園，門票收入方面合計高達泰銖1297萬元，到今年底綜合收入更有望突破泰銖2億元。侏儒河馬寶寶的風靡全球也導致他幾乎必須「天天見客」，目前平日入園人數約為700到800人之間，周末則增加至6000人至7000人左右，為確保「彈跳豬」獲得充分的休息和保障，園方也決定啟動人流管制，每一次開放50名遊客，最多觀賞5分鐘，遊客只能在每週六和每週日參觀牠的棲息地、可重新排隊，以確保每個遊客都能看到「彈跳豬」。動物園表示，「彈跳豬」每天活躍時間大概落在早上8點45分到10點左右，這段時間經常能看到牠在籠內奔跑玩耍，不過由於先前傳出有遊客潑水、吵鬧的情況，園方也特別設立公告要求遊客不可觸摸、打擾動物。「彈跳豬」的超強吸金力也讓周邊商品賣翻，動物園除了門票販售以外，也同樣製作許多周邊紀念品，動物園管理員阿塔蓬（Atthapon Nundee）先前則表示，透過為「彈跳豬」註冊商標，動物園可以防止其他人利用和不當對待動物獲利，並可能獲得「更多收入來支持園區內動物生活得更好」。