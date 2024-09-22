李雅英今年「最後一舞」泡湯！粉絲冒雨等待　她現身1舉動被讚爆

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▲李雅英在應援前一天還發布動態，祈求隔日天氣晴朗，沒想到還是降下大雨。（圖／IG yyyoungggggg）

▲李雅英在球場外和粉絲見面，更親自發放糖果，希望粉絲別太難過。（圖／IG yyyoungggggg）

來自南韓的啦啦隊女神李雅英，目前任職於富邦「Fubon Angels」，憑藉著超強的顏值與姣好的身材，贏得無數粉絲的心，在IG上更有超過100萬名粉絲，不過近期卻傳出遺憾消息，李雅英原訂要在9月21日、22日於新莊棒球場展開應援活動，但卻因為連日大雨加劇而宣布延期，進而導致李雅英今年最後一舞提前結束，讓粉絲相當難過，不過李雅英也現身球場門口與粉絲近距離互動，彌補遺憾，讓網友直呼：「超暖心！是真女神。」事實上，李雅英昨（21）日在IG上發布限時動態，祈求今（22）日能有好天氣，讓比賽如期舉行，但是天公不作美，今天雙北地區依舊陰雨綿綿，讓許多粉絲相當難過，不過寵粉的李雅英依舊在新莊棒球場大門和粉絲見面，還親手發放糖果、與球迷近距離交流，讓粉絲直言比看應援還值得。不只李雅英心繫粉絲，支持她的人們更是冒雨帶來食物和點心，對女神表達愛意，李雅英事後更在IG上曬出照片，對粉絲表達謝意：「一個一個打開看，感覺眼淚都要流出來了，飽含真心的信，還有為我苦惱、準備的禮物。」坦言非常珍惜與球迷間的回憶。事實上，現年32歲的李雅英，在去年年底來台後，便人氣飆漲，IG更是突破百萬追蹤，後續她加入職籃台啤永豐雲豹，成為「電豹女」，今年3月份更加盟職棒，替富邦悍將應援，可見她對於體育的熱愛，今年雖然因為連日大雨，導致她的最後一場應援提早結束，不過她也安慰粉絲，表示明年會再重回球場。