以色列、黎巴嫩瀕臨戰爭爆發邊緣　國際航班紛紛暫停飛往當地

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以色列與黎巴嫩真主黨的衝突近來急劇升級，在真主黨通訊裝置連環爆炸、造成嚴重死傷後，雙方互相發動空襲，其中更炸死了包含真主黨高階指揮官在內的14人，再度拉響中東地區戰爭警報，全球多家航空公司也暫停飛往以色列、伊朗、黎巴嫩等中東熱門城市的航班。以色列與黎巴嫩真主黨雙方於本月22日持續互襲，真主黨指控以色列是傳呼機、對講機等通訊裝置集體爆炸事件的幕後黑手，以色列則多次重申目的是要確保北方民眾能安全重返家園，然而隨著中東地區的衝突升溫，包含德國漢莎（Lufthansa）和法航（Air France）等歐洲航空公司也宣布暫停飛往該地區的航班。包含以色列特拉維夫（Tel Aviv）、伊朗德黑蘭（Tehran）、黎巴嫩貝魯特（Beirut）等地過去是中東熱門城市，但目前多家航空公司已暫停飛往當地，此前宣佈停飛的還有瑞安（Ryan Air）、易捷（EasyJet）、達美（Delta Air Lines）、美國聯合航空（United Airlines）等。此外，美國國務院也在最新的警告中表示，「由於真主黨和以色列之間持續衝突的不可預測性，以及最近包括貝魯特在內、黎巴嫩各地發生的爆炸事件，美國駐黎巴嫩大使館敦促美國公民在商業航班仍可利用的情況下，盡快離開黎巴嫩。」國務院所發出的警示為最高級別的第4級「請勿前往」（Do Not Travel），警示中指出若仍選擇留在黎巴嫩境內，請做好就地避難的準備，以防止情況進一步惡化，並強烈建議處於黎巴嫩南部、靠近敘利亞邊境或難民營的美國公民，應該「立即離開這些地區」，原因是可能發生跨境攻擊以及安全部隊與「極端主義」團體之間的衝突。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）此前發表聲明，表示以軍的攻擊目標相當明確，要確保北方民眾能安全重返家園；黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）則指控，以色列襲擊的是人口稠密的住宅區，顯示其不重視人道主義、法律或道義考量，呼籲國際社會向以色列施壓。