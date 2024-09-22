快評／周思齊引退淚灑大巨蛋　致敬挺過中職最黑暗時期的男人

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▲*中信兄弟在台北大巨蛋為周思齊舉行引退儀式，誠泰Cobras老戰友們齊聚見證，開球嘉賓由前誠泰董事長林致光擔任，並感謝周思齊對誠泰的深厚情感。（圖／記者葉政勳攝）

▲中信兄弟周思齊引退賽，五月天誠意十足。（圖／相信音樂提供）





中信兄弟決定在台北大巨蛋舉辦周思齊的引退儀式時，這並不僅僅是為了送別一位棒球員，更是為了向台灣棒球史上一段堅持與不屈的傳奇致敬。這個週末的「The Last Together周思齊引退」主題週，無疑成為台灣棒球引退的經典範例。昨日，隨著台灣「搖滾天團」五月天帶來的精彩演出，這場儀式以令人讚嘆的方式展開。誠泰Cobras的橋段更是引發了無數回憶，而今日邀請到兄弟OB傳奇到場見證，將整個儀式推向高潮。這場引退，並不只是一次告別，而是一場穿越時間的集體回憶。聽著大巨蛋裡如雷的掌聲與歡呼聲時，內心有一股難以言喻的感動。台上那個微笑著揮手的身影，正是我們再熟悉不過的周思齊。他不只是一名明星球員，更是一位在最黑暗的時刻選擇站在光明一側的英雄，生涯兩度假球風波，他從未屈服於誘惑與壓力。周思齊可能不是中職史上最受歡迎的球星，但他卻是最堅持、最有信念的象徵。他是現役最後一位誠泰Cobras的球員，承載著那個曾經風光、後來黯淡的時代記憶。當前誠泰Cobras領隊林致光站上投手丘，擔任這場歷史性開球儀式的嘉賓時，那一刻充滿了無盡的情感與意義。「一路看著周思齊成長，當初選他進來時，他的成績並不突出，但他非常自律、認真，成績也隨著時間越來越好，感謝他一直把誠泰和我放心中。」林致光的話語，正是對周思齊一路走來的最好註解。本週末的大巨蛋，兄弟黃潮再現，兩場比賽合計8萬人，寫下中職票房歷史紀錄，見證了這位英雄的最後一戰。當比賽結束後，超過9成以上的球迷依然靜靜地留在座位上，為他送行，陪伴他走完職業生涯的最後一里路。這場引退儀式選在大巨蛋舉辦，無疑為未來設立了新標準。五月天的千萬等級音響設備，500位以上的工作人員與舞者，僅在短短30分鐘內搭建完成的移動舞台，都讓整場儀式不輸任何一場演唱會。22日，兄弟球團更是為周思齊精心策劃，讓每個環節都充滿敬意與溫度。「如果能在台北大巨蛋引退，我覺得這是至高無上的榮譽。」周思齊曾如此說過，今天他實現了這個夢想。這場最動人的告別儀式，成為台灣棒球歷史上最閃耀的一頁，也為所有球員樹立了榜樣。他所代表的，不僅是職業生涯的成功，更是那份始終如一的堅持與信念。