「改名之亂」未停！教育部：已洽Google公司、數發部本週督促處理

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多所學校深陷「改名之亂」風波，全國教師工會總聯合會今（22）日呼籲教育部、Google公司應該有所作為。教育部回應，事發後已請Google公司負責單位，盡速提出解決方案，並且聯繫數位發展部，數發部承諾將於本週督促Google公司盡速處理此事。各級學校9月中旬在Google地圖的名稱相繼遭到不明人士竄改，然而這波「改名之亂」未有停止的跡象，校方除了發出聲明報警備案，資訊人員並且連夜加班提出修正程序，至今仍有多間學校未被改回原本名稱，甚至蔓延香港的教育機構。全教總呼籲，Google公司應該善盡管理人責任，立即更新正確資訊，建立避免這類惡改資料的機制，而且身為學校後盾的教育部也要協助受害學校提起侵權團體訴訟，幫助回歸正常校務運作。教育部回應，Google地圖服務是由Google公司管理維運的服務，僅由Google公司修正，並非教育部所能管轄，教育部也在事件發生後已基於協助學校，主動透過Google公司台灣教育部門聯繫該公司負責單位盡速提出解決方案，避免各校耗時重複修正名稱。教育部指出，目前已有通知各級學校暫行處理方式，包含使用Google公司提供的更正表單提報更正要求，以及設定商家擁有權等做法，以利學校回復名稱。教育部表示，目前也已聯繫主管機關數位發展部，數發部也已承諾，將於本週督促Google公司盡速處理，避免未來繼續發生類似情事。