《幕府將軍》走過台灣坎坷路　轟動全美卻被新聞局阻擋登上螢幕

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▲理查張伯倫在主演《幕府將軍》時，已經是大牌紅星，比新版影集的男主角僅算潛力新秀，要更為重量級。（圖／摘自IMDb）

▲舊版的《幕府將軍》由日本國寶級資深影帝三船敏郎扮演大將軍。（圖／摘自IMDb）

由真田廣之監製、主演的影集《幕府將軍》，成為本屆艾美獎的最大贏家，也在艾美獎上寫下光榮的紀錄。但台灣觀眾鮮少知道這齣戲在美國電視史上的意義，因為44年前、改編自同一部小說的迷你影集，在全美締造驚人收視成績，讓老美開始學講日語的「早安」、「謝謝」，隨後在1980年代，日本企業大舉進軍北美，《幕府將軍》的走紅可說是「東瀛熱」的重要開端。然而這齣轟動全美的大戲，台灣卻因為雖屬美國公司出品，卻有大量的日本演員和不少日語對白，將之視為日本劇，當年日劇還未開放在老三台播映，因此華視與中視接連送審好幾次，全都被打回票，台灣觀眾從來沒什麼機會在電視上收看，自然對於這齣戲並沒有什麼深刻的印象。《幕府將軍》舊版迷你影集的卡司比起現在風光無比的新版，堪稱有過之而無不及，原著小說以英國水手為主角，迷你影集版找來曾有「迷你影集之王」封號的理查張伯倫扮演這個角色，遠比今年最新版本的柯斯莫賈維斯更大牌，而日本將軍則由那時國際影壇最德高望重的日本巨星三船敏郎飾演，分量也不會比真田廣之要輕。飾演鞠子夫人的島田陽子，在該劇播出後也立刻在美國有了知名度，她的英語倒是沒有今年最新版的澤井杏奈那麼流利，是硬練出來，但之後她也曾接到演出歐美影片的邀約，算是因為《幕府將軍》演藝圈行情更上層樓。舊版迷你影集最突破性的安排，是不在劇中人說日語時打上英文字幕，逼著出了名懶得看字幕的老美和男主角一樣，需要自己認真體會到底日本人在說些什麼，也因此播完之後，才會造成美國人用日語打招呼的奇特潮流。諷刺的是，當《幕府將軍》被引進日本，日本向來有外國節目日語配音播出的形式，理查張伯倫講的一堆英文，以日語配音之後，他在對白裡強調自己「不會日語」，突然變得莫名其妙，難免讓日本觀眾在欣賞時，對戲的精彩度大打折扣。加上當年這齣戲的角度還是以老美看東方的獵奇心態為主，日本人自然更覺得不舒服，所以《幕府將軍》迷你影集，在日本的評價並不怎麼出色，和在美國的大受歡迎有天壤之別。可是另有一點，迷你影集版本是勝過今年最新版，那就是實地前往日本出外景，新版真正在日本拍攝的部分少之又少，舊版卻絕大多數在日本實地攝製，對於美國觀眾來說，確實是大開眼界，也對日本旅遊有正面的刺激。只不過到了台灣要安排這齣戲播出，新聞局就開始左擋右擋了。目前查得到的資訊，最早華視在美國播出後4年安排這齣戲送新聞局審查，就被打回票，理由是日本節目尚未在台開禁，就算以美國出品的身分也一樣不能通融。4年之後換成中視送審，新聞局再次以同樣理由禁播。過了3年又回到華視手上，新聞局第3次阻擋了《幕府將軍》在台灣電視頻道上亮相，華視的影片組組長都覺得疑惑，如果按照新聞局的標準，那麼《末代皇帝》也不該是外片，應該算是華人電影了？直到又過了4年、又換回中視來送審這齣戲，這一次竟然就順利通過了，因為早在前一年的元月，日劇在台灣無線三台不准播映的禁令已經解除，《幕府將軍》再也不會碰到什麼問題了。1990年代中期，是台灣電視圈「哈日風」最盛的時候，只是當年最流行的是時裝偶像劇，古裝時代劇的觀眾群沒有那麼廣，也無法締造一樣亮麗的收視，更何況《幕府將軍》其實還是美國人拍攝的迷你影集，又是15年前的戲，等到終於能在台亮相，又被安排在週五深夜的時段，完全無法成為熱門話題，就這麼在台灣沒有任何聲音的播畢，未受到注意也沒有討論。相較之下，目前的影視平台時代，節目不會再被修剪、絕大多數可以保有完整的面貌，也不會因為出品國家的限制，而無法在台亮相，算是喜愛觀看各國戲劇的觀眾一大福音。新版 《幕府將軍》從要推出前，就有影音平台方面的大力宣傳，和舊版當年在台灣受到的重重阻攔不可同日而語，終於能讓這個響亮的名號，被台灣觀眾真正的認識。