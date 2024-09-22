擴大管制！蔣萬安：基隆河沿線疏散門「只出不進」　22點開始拖吊

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▲北市20時擴大水門管制範圍，執行基隆河沿線疏散門「只出不進」管制。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

熱帶性低氣壓持續帶來降雨，適逢天文大潮，河川水位漲潮時將比平時更高，台北市長蔣萬安為了確保大家的人身、財產安全，已經指示水利處在今（22）日18時執行基隆河中山橋以下堤外地區只出不進管制，稍早再宣布於20時擴大範圍，執行基隆河沿線疏散門「只出不進」管制，並將在22點開始拖離堤外停車場滯留車輛。提醒市民朋友，人員、車輛儘早遠離河濱公園、河川區域，確保生命財產安全。蔣萬安指出，疏散門周邊路邊停車暫停收費，開放範圍擴增松山區濱江街(大佳國小以東)、撫遠街(塔悠路至濱江街)、塔悠路(民權東路至撫遠街)、三民路(民權東路至健康路)以東、塔悠路(民權東路至健康路)以西、民權東路(不含)(塔悠路至三民路)以南、健康路(三民路至塔悠路)以北；中山區基湖路(堤頂路至樂群一路)，含基湖路112、120、145、151、157、166巷。士林區中正路(通河西街至環河北路)(不含)以北區域範圍、承德路4段、5段(承德橋至基河路)以西區域範圍、重慶北路4段﹝中正路(不含)以南及國道1號以北﹞以東之區域（重慶北路4段、通河西街、重慶北路4段80號旁無名巷、重慶北路4段190巷）；大同區涼州街(環河北路至延平北路)以南、市民大道(不含)(環河北路至延平北路)以北、延平北路(市民大道至涼州街)以西、環河北路(市民大道至涼州街) (僅開放東側-南往北方向)以東路邊停車仍暫停收費。蔣萬安指示交通局發送簡訊通知車主，並透過市府官方line群組、行動防災app、周邊里鄰系統等方式，提醒民眾移儘速車。截至17時止，臺北市災害應變中心共計收到12件災情，包含樹木倒塌、道路積水等狀況，消防局、工務局ㄒ警察局、環保局、交通局以及其他相關局處嚴陣以待，掌握雨情、即時應變。