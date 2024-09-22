YTR眾量級Andy爆1句話回應分手傳言！重啟個人頻道　粉絲心碎了

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▲眾量級Andy（左）曝光自己對於過去曾和家寧（右）一同拍片的套房非常重視，所以將它當作個人頻道的新起點。（圖／翻攝自YouTube Andy老師）

在YouTube上擁有百萬訂閱的情侶網紅「眾量級」，由Andy和家寧兩人共同經營，總是以「惡整對方」為主題，每次上片總笑翻一票網友，但兩人今年卻屢屢爆出分手傳言，而近日Andy在YouTube上重新上片，宣布重啟個人頻道，更重回和家寧一同拍片的小套房，但卻被眼尖網友發現房間內幾乎沒有女性用品，讓分手傳言再度被熱議，而今（22）日稍早，Andy在IG上再度發聲，疑似默認分手一事，並表態：「過去，早就不存在了。現在，一切都是最好的安排。」讓大批網友心碎。Andy稍早在IG上曝光拍攝該套房的原因，並表示將重啟個人頻道：「重新開啟YouTube頻道了！這個房間是我來台北工作第一個起源地，也讓我生命改變巨大的地方，它夠格我獨立為它拍1集。」更坦言自己經歷了許多，但最終都會看淡：「我不認為我有多特別，跟你們都一樣，會經歷快樂與不快樂、情緒高高低低，我相信這些都是生命的過程，是成長的養份，最終也會雲淡風輕看待。」不只如此，Andy更和粉絲吐露心聲，疑似默認分手一事：「過去，早就不存在了，未來，根本還沒發生，現在一切都是最好的安排，開始跟結果並不重要，重要的是享受過程。」事實上，Andy在宣布重啟個人頻道的同時，還以沉重的口吻發布影片，表示：「現在一切歸零重新來過，謝謝生命出現過的每個人。」讓大批網友直呼可惜。而Andy面對外界不斷詢問家寧的現況，「家寧怎麼不見了」、「家寧到底在哪裡？」Andy則隱晦的表示：「時間會給你們答案的。」讓網友感嘆幾乎可以篤定，兩人確實已經分手收場。雖然「眾量級」的頻道在1個月前還有上傳新片，不過網友卻在留言區炸鍋，直言兩人的互動變得相當尷尬：「眼神和互動雖然都不對味了，多了蠻多尷尬，看來是真的結束了」、「當你們的粉絲也6、7年了，大家也都能看出來你們講話變得好客氣，希望如果你們是真的分手了，還是要跟喜歡你們的觀眾講一下 不管怎麽樣還是希望你們兩個都能開心。」