台灣連2天豪雨逼出「2大塊紫爆區」！專家：累積雨量媲美颱風等級

大雨一直下不停！受熱帶性低氣壓（TD19）及低壓帶的接連影響，這兩天全台灣各縣市雨下不停，溼答答的天氣還將持續到明（23）日。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早也曬出台灣「2大塊紫爆區」，而這兩天驚人雨勢，累積雨量數字已經媲美颱風等級。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（22）日晚間發文，認為這一波雨勢幾乎已經媲美颱風等級，從昨（21）日開始，「不到48小時，屏東縣山區雨量已突破400毫米，大台北地區、宜蘭雨量也快速累積中」。
仔細一看從21日凌晨開始統計的累積雨量圖，發現全台灣出現了兩大塊「紫爆區」，分散在北部與南部地區，其中屏東縣山區測站更是出現超過400毫米的驚人累積雨量。
🟡近2日全台累積雨量排行前10名如下圖：
而實際查看中央氣象署的網站，則發現從今（22）日一天輪到東北部迎接更為驚人雨勢，其中位於新北市瑞芳區三貂嶺，從22日凌晨0時到晚間21點40分，累積雨量也已經高達323毫米。
🟡今日全台累積雨量排行前10名（截至22日晚間21:40）
第1名：新北市瑞芳區 累積雨量323毫米
第2名：新北市平溪區 累積雨量318毫米
第3名：新北市萬里區 累積雨量277毫米
第4名：新北市雙溪區 累積雨量270毫米
第5名：臺北市北投區 累積雨量269毫米
第6名：屏東縣三地門鄉 累積雨量256毫米
第7名：新北市石碇區 累積雨量254毫米
第8名：高雄市大樹區 累積雨量252毫米
第9名：屏東縣內埔鄉 累積雨量252毫米
第10名：屏東縣瑪家鄉 累積雨量251毫米
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仔細一看從21日凌晨開始統計的累積雨量圖，發現全台灣出現了兩大塊「紫爆區」，分散在北部與南部地區，其中屏東縣山區測站更是出現超過400毫米的驚人累積雨量。
🟡近2日全台累積雨量排行前10名如下圖：
而實際查看中央氣象署的網站，則發現從今（22）日一天輪到東北部迎接更為驚人雨勢，其中位於新北市瑞芳區三貂嶺，從22日凌晨0時到晚間21點40分，累積雨量也已經高達323毫米。
🟡今日全台累積雨量排行前10名（截至22日晚間21:40）
第1名：新北市瑞芳區 累積雨量323毫米
第2名：新北市平溪區 累積雨量318毫米
第3名：新北市萬里區 累積雨量277毫米
第4名：新北市雙溪區 累積雨量270毫米
第5名：臺北市北投區 累積雨量269毫米
第6名：屏東縣三地門鄉 累積雨量256毫米
第7名：新北市石碇區 累積雨量254毫米
第8名：高雄市大樹區 累積雨量252毫米
第9名：屏東縣內埔鄉 累積雨量252毫米
第10名：屏東縣瑪家鄉 累積雨量251毫米