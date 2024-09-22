本周咖啡優惠！7-11迎秋分咖啡買1送1　星巴克買一送一有星冰樂　

台灣連2天豪雨逼出「2大塊紫爆區」！專家：累積雨量媲美颱風等級

記者潘毅／綜合報導

▲受熱帶性低氣壓（TD19）及低壓帶的接連影響，這兩天全台灣各縣市雨下不停，溼答答的天氣還將持續到明（23）日。（圖／攝影中心）
▲受熱帶性低氣壓（TD19）及低壓帶的接連影響，這兩天全台灣各縣市雨下不停，溼答答的天氣還將持續到明（23）日。（圖／攝影中心）
大雨一直下不停！受熱帶性低氣壓（TD19）及低壓帶的接連影響，這兩天全台灣各縣市雨下不停，溼答答的天氣還將持續到明（23）日。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早也曬出台灣「2大塊紫爆區」，而這兩天驚人雨勢，累積雨量數字已經媲美颱風等級。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（22）日晚間發文，認為這一波雨勢幾乎已經媲美颱風等級，從昨（21）日開始，「不到48小時，屏東縣山區雨量已突破400毫米，大台北地區、宜蘭雨量也快速累積中」。

▲汐止區標檢局圍牆因積水過高而導致圍牆倒塌。（圖／新北市議員張錦豪臉書）
▲今（22）日晚間大雨讓新北市汐止地區出現淹水災情。（圖／新北市議員張錦豪臉書）
仔細一看從21日凌晨開始統計的累積雨量圖，發現全台灣出現了兩大塊「紫爆區」，分散在北部與南部地區，其中屏東縣山區測站更是出現超過400毫米的驚人累積雨量。

🟡近2日全台累積雨量排行前10名如下圖：

▲氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」晚間發文，認為這一波雨勢幾乎已經媲美颱風等級。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）
▲氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」晚間發文，認為這一波雨勢幾乎已經媲美颱風等級。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

而實際查看中央氣象署的網站，則發現從今（22）日一天輪到東北部迎接更為驚人雨勢，其中位於新北市瑞芳區三貂嶺，從22日凌晨0時到晚間21點40分，累積雨量也已經高達323毫米。

🟡今日全台累積雨量排行前10名（截至22日晚間21:40）
第1名：新北市瑞芳區　累積雨量323毫米
第2名：新北市平溪區　累積雨量318毫米
第3名：新北市萬里區　累積雨量277毫米
第4名：新北市雙溪區　累積雨量270毫米
第5名：臺北市北投區　累積雨量269毫米
第6名：屏東縣三地門鄉　累積雨量256毫米
第7名：新北市石碇區　累積雨量254毫米
第8名：高雄市大樹區　累積雨量252毫米
第9名：屏東縣內埔鄉　累積雨量252毫米
第10名：屏東縣瑪家鄉　累積雨量251毫米

▲22日全台累積雨量排行前10名。（圖／中央氣象署）
▲22日全台累積雨量排行前10名。（圖／中央氣象署）

快訊／雨彈砸到明天！16縣市豪大雨特報　「紫爆區」雨量排行曝光

暴雨下不停！新北汐止圍牆倒塌了　茄苳路淹水「10輛機車泡水中」

快訊／豪雨繼續轟炸！新北、台北淹水警戒　士林時雨量破54毫米

一週天氣出爐！週一上班日「繼續下豪雨」　週三午後雷雨接力開轟

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選