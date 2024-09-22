喬治克隆尼愛搗亂！冒充布萊德彼特求「死對頭」湯姆克魯斯再合作

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▲湯姆克魯斯（右）與布萊德彼特（中）合演過《夜訪吸血鬼》後，再也沒再合作。（圖／摘自IMDb）

▲喬治克隆尼（左）是布萊德彼特的超級好朋友，自曝以小布的名義寫過很多惡作劇的信給其他紅星。（圖／美聯社）

好萊塢的巨星之中，眾所週知湯姆克魯斯與布萊德彼特在《夜訪吸血鬼》後就不太可能再合作，被傳因為這次的攜手種下很深的心結，雖然彼此在活動上也曾經再碰面，卻遲遲沒有第2度的同台飆戲。然而有人竟敢甘冒大不韙，故意假冒小布寫信給阿湯哥，要求合演《夜訪吸血鬼2》，除了和小布交情超好，又超愛惡作劇的喬治克隆尼，沒有誰敢這麼做。改編自著名小說的《夜訪吸血鬼》，湯姆克魯斯扮演千年不死的吸血鬼勒士達，雖然出場時間沒有布萊德彼特扮演的路易那麼多，卻比較有戲可以發揮，布萊德彼特曾經在多年後坦承拍該片的經驗十分不愉快，對於自己在公映版本的呈現更是相當不滿，感覺跟接演時被承諾的相差很多。反而很在意自己造型沒有小布高、帥的阿湯哥，在演技表現上明顯打了勝仗，連本來不覺得他很適合這角色的原著作者安萊絲，都對他的表現讚不絕口。而喬治克隆尼近日在吉米金莫主持的夜間談話秀上透露，自己曾經冒充布萊德彼特，寫信給很多好萊塢的大牌，像是故意寄了口音調整教學CD給梅莉史翠普，還寫道：「這個人對於我在演《特洛伊：木馬屠城》時的口音幫助很大，我覺得一定也可以幫到妳。」而在給湯姆克魯斯的信中，喬治則是表示想跟他再拍《夜訪吸血鬼2》，不過這一次，彼此角色要對調，換小布演勒士達，吉米金莫接口道：「結果阿湯哥打電話給小布，說你想演勒士達？蠻酷的啊，我ＯＫ。小布莫名其妙，還反問，到底在講什麼啊？」可惜喬治克隆尼的「惡名」已經傳遍好萊塢，有人再碰到這些奇怪的情況，很容易猜到跟他脫不了關係，還好他平常人緣就不差，再怎麼惡整大家，也沒有誰真的翻臉，讓他可以繼續再當個老頑童。