多年好友缺席陳喬恩大馬婚禮！隔空拋30萬大紅包祝賀驚呆粉絲

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▲陳喬恩開心回應好友的祝福。（圖／陳喬恩 微博）

▲陳喬恩大方曬出截圖，和粉絲分享自己收到謝娜包的66666元紅包。（圖／陳喬恩 微博）

出演過多部知名戲劇的台灣女星陳喬恩，2022年時甜嫁馬來西亞富二代Alan（曾偉昌），不過兩人當時只有登記，如今事隔5年，兩人在恰逢5週年的這天選擇補辦婚禮，地點就選在馬來西亞的蘭卡威，其中值得一提的是，知名主持人謝娜因為行程衝突不克前來，竟隔空送上66666元人民幣的大紅包，相當於新台幣30萬元左右，讓陳喬恩又驚又喜。身為陳喬恩的好友，謝娜今（22）日在微博上曬出陳喬恩的婚紗美照，並寫下祝福：「喬恩，永遠快樂幸福，Alan一定要永遠永遠寵愛喬恩哦！」可見兩人的好交情，而陳喬恩也開心的轉發，並表示：「「愛妳我的辣，知道妳努力的想辦法要來～但紅包來了，我也是很開心啊哈哈哈哈哈！」陳喬恩除了回覆謝娜的祝福以外，同時更曬出了一張截圖，上頭是兩人的對話紀錄，內容竟然是謝娜轉帳了66666元人民幣的大紅包，換算成台幣來看，等於新台幣約30萬元，驚天的數字讓網友嫉妒又羨慕。沒想到貼文一曝光，謝娜包6萬多紅包一事就立刻登上微博熱搜，讓不少粉絲直呼太羨慕，對於兩人的好交情也相當祝福：「給我一個謝娜當朋友可以嗎」、「妳倆要一直幸福，友誼長存！祝福喬恩」、「果然是愛你的辣辣」、「娜娜、喬恩是一輩子的好朋友！」