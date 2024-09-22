把牌桌兄弟帶回去練球！周思齊走過黑暗期感觸多：用球棒說服大家

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中信兄弟球星周思齊今（22）日在引退儀式上感觸頗深，回憶走過中華職棒最黑暗的時期。站在滿場球迷面前，周思齊語重心長地表示，希望球迷們能幫助年輕一代的球員，「當你們跟我們的小兄弟在牌桌上時，請你跟他們說，回家一起練球好不好。」周思齊曾歷經職棒黑暗期，從「黑米事件」到加入「黑象事件」，兩度經歷假球案，他回憶當時職棒選手並不被外界信任，尤其是出身米迪亞暴龍隊的球員，「那個時候，我只能看著球棒告訴自己要爭氣，終有一天我會用球棒來說服大家。」周思齊感謝球迷一路以來的支持與鼓勵，看著滿場4萬名球迷湧入台北大巨蛋，他笑說：「到今天，看起來應該是有說服到你們了，謝謝你們。」此外，周思齊在發表感言時也不斷勉勵後輩，強調是時代造就了每一個球員的成就，「沒有成功的球員，只有時代的球員，我只是運氣好，活在這個時代。」他祝福所有年輕選手，期望他們能創造屬於自己的王朝。最後，周思齊呼籲球迷與球員們共同努力維持越來越好的職棒環境，他說：「有時是非之地會有是非之人，但我們受過傷，爬起來繼續戰鬥，因為我們是兄弟！如果你碰到他們，把他們帶回去練球。」這番話也引起全場熱烈掌聲，周思齊的引退感言不只有感性也帶有一些感慨。