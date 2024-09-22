周思齊引退金句一次看！「兄弟齊心大家都愛短今」讓全場球迷歪樓

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▲張志豪抱著周思齊痛哭。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

▲周思齊引退儀式上繞場一周，並鞠躬向全場致意。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

周思齊金句連發！中信兄弟球星周思齊今（22）日引退賽，賽後舉行儀式，他不但現場淚崩，全場球迷也被他的真誠感動，周思齊的英文名是是Steven，加上香港搞笑影帝周星馳在電影《食神》也是以「史蒂芬周」聞名，周思齊在隊上也是會故意鬧學弟，讓全隊氣氛更好。周思齊今天忍住不想哭，但卻一直痛哭，他說不少金句，又感人，又實在，讓球迷會心一笑，如：「說著說著就哭了，哭著哭著又都笑了。周思齊還用勉勵現在的兄弟小球員，他認為自己度過這樣的中職黑暗時期，現在希望中職環境變好了。而陳義信也是他打球的原因，他說：我第一次退休請給我一點時間哇你們真的來了季初引退記者會的時候我跟在場記者說我很想念各位老朋友你們真的來了你們好不好我還滿想念你們的這也是我到兄弟這支球隊第16年我可以看到你們來現場這麼多人為我加油這是我以前沒有辦法想像的我要謝謝你們最害怕三種人第一種不來的第二種是來了睡著的第三種是聽我講話不鼓掌的真的很謝謝大家我回憶起當年我們慶城街我們第一天報到時大家都還不認識我我印象很深我上象巴時有人拿球給我我以為要給我簽名我很開心結果他跟我講說請你幫我拿給恰恰好不好的確在那個時刻、那個環境、那個年代像我們這種出身在那支球隊的球員是無法讓人說服、信服的我只能看著我的球棒告訴自己說要爭氣一點有一天你要用球棒來說服他們到今天目前為止看起來應該是有說服到你們謝謝你們後來的確都有滿多人找我簽名也謝謝你們這一路走過來不是很好過也辛苦各位老朋友們我印象非常深還是恰哥啦恰哥不好意思恰哥跟我們講把自己的事情做好把球努力打好這也是唯一我們可以能把你們找回來的方法看起來大家都回來了環境也變好沒有錯我想跟大家講如果有一天，你們跟我們的小兄弟在牌桌上相遇的話請你們幫我跟他們說我們一起回家去練球好不好這件事沒有不對我想表達的是有時候是非之地就會有是非之人是非之人就會有是非之事大家都是很熱愛這支球隊的朋友我們過去受過傷我們現在好不容易站起來而且還可以在球場上立足看球這麼多人聚集在一起，因為我們就是兄弟！如果你看到他們不要拍照請把他們帶回去我真的要很謝謝你們大家還記得，尤其是老朋友們你們還記得台北棒球場嗎?台北大巨蛋前身就是台北棒球場應該很多人不知道他的原址就是現在的台北小巨蛋這乘載我們過去很多記憶我在這邊有一個請求我有很多政治界朋友我心中有一個願望我們可不可以在台北小巨蛋立一個碑來紀念這座球場如果你們不會的話我會！我的老師謝仕淵一直跟我講如果有一天看到這些老球場還有人在記憶他們就像我們這些老OB球員一樣還是希望你們可以記得我們所以我把老學長都找來了恰哥也是不遠千里來到這裡真的很謝謝恰哥也很謝謝陳義信學長小時候摸我的頭跟我說你不是天才他應該忘記了但是他有對我笑就是這個笑讓我徹底淪陷應該很多人不知道我為什麼要找這些老學長就像我剛說的因為我們就是兄弟兄弟齊心，阿坤下一句是什麼？大家都愛短今白哥，我還有時間講話嗎？小白：有今天就是我要找這些老學長回來的目的除了有機會紀念台北市立棒球場我們在這裡是因為台北市立棒球場才有台北大巨蛋也因為有這些兄弟OB球員才有我們這些兄弟我要謝謝他們也許很多人都忘記他們了可是我沒有忘記我等一下要等棒球先生李居明幫我簽我的球員卡最後最後我想勉勵現場的小兄弟們我想跟他們說沒有成功球員只有時代的球員我只是運氣比較好能夠立足在這個時代獲取這時代的紅利我要祝福小兄弟們開創屬於你們時代劃下你們的王朝這也是請來這些學長的目的三連霸不是這麼簡單陳義信紀錄不是這麼好破棒球先生李居明他的聽聲辨位不是那麼容易學到的瑞昌學長，他的接球功夫，不是一天兩天可以的還有最常跟我聊天的冠任他的打擊不是說說就可以像他一樣再來我一直最想要恰哥來你真的想成為彭政閔更是困難的一件事所以我要謝謝恰哥願意到場真的謝謝他所以小兄弟們請你們劃下你們的時代榮耀我們兄弟榮耀我們中信我們努力練球好嗎謝謝大家