陳金鋒贈送潘威倫史努比布偶當引退禮物！「知道他有在收藏」

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潘威倫收到引退禮物了！受到豪大雨影響，陳金鋒過去在現役時期與潘威倫是中職最好看的投打對決戲碼，對於潘威倫即將引退，悍將球團也精心準備。富邦悍將21、22日在新莊棒球場與獅隊2連戰都因雨延賽，獅隊陣中投手潘威倫將於28日在台北大巨蛋舉辦引退賽，22日是最後一次以球員身分到新莊棒球場，悍將球團也特別準備禮物送給潘威倫。收下陳金鋒致贈的史努比布偶後，潘威倫也將布偶上面的悍將球帽拿下來，化身為小粉絲請陳金鋒簽名，潘威倫預計在28日就正式在大巨蛋引退，29日再回台男主場跟球迷道別。