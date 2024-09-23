陳金鋒贈送潘威倫史努比布偶當引退禮物！「知道他有在收藏」

潘威倫收到引退禮物了！受到豪大雨影響，統一獅與富邦悍將的2連戰皆以延賽作收，不過雙方昨（22）日仍到新莊球場進行室內練習，而富邦球團也精心準備引退禮物給潘威倫，由總教練陳金鋒代為贈送戴著富邦悍將球帽的史努比（Snoopy）布偶，陳金鋒說，「嘟嘟有在收藏，一個特別的禮物，他喜歡最重要。」陳金鋒過去在現役時期與潘威倫是中職最好看的投打對決戲碼，對於潘威倫即將引退，悍將球團也精心準備。
潘威倫愛史努比 球迷也會送
富邦悍將21、22日在新莊棒球場與獅隊2連戰都因雨延賽，獅隊陣中投手潘威倫將於28日在台北大巨蛋舉辦引退賽，22日是最後一次以球員身分到新莊棒球場，悍將球團也特別準備禮物送給潘威倫。
潘威倫喜歡史努比、有各式史努比收藏，也有不少球迷贈送，22日由悍將總教練、也是過去國際賽隊友陳金鋒代表送禮，送上從日本史努比博物館帶回的大型史努比玩偶，給潘威倫當作紀念，也預祝潘威倫卸下選手身分後的生活一切順心。
收下陳金鋒致贈的史努比布偶後，潘威倫也將布偶上面的悍將球帽拿下來，化身為小粉絲請陳金鋒簽名，潘威倫預計在28日就正式在大巨蛋引退，29日再回台男主場跟球迷道別。
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富邦悍將21、22日在新莊棒球場與獅隊2連戰都因雨延賽，獅隊陣中投手潘威倫將於28日在台北大巨蛋舉辦引退賽，22日是最後一次以球員身分到新莊棒球場，悍將球團也特別準備禮物送給潘威倫。
潘威倫喜歡史努比、有各式史努比收藏，也有不少球迷贈送，22日由悍將總教練、也是過去國際賽隊友陳金鋒代表送禮，送上從日本史努比博物館帶回的大型史努比玩偶，給潘威倫當作紀念，也預祝潘威倫卸下選手身分後的生活一切順心。
收下陳金鋒致贈的史努比布偶後，潘威倫也將布偶上面的悍將球帽拿下來，化身為小粉絲請陳金鋒簽名，潘威倫預計在28日就正式在大巨蛋引退，29日再回台男主場跟球迷道別。