自由車／環花東精英男子組總冠軍由國手盧紹軒封王！許書瑋封后

臺灣近期受到熱帶性低氣壓及低壓帶影響，中央氣象署也針對14縣市發布豪、大雨特報，不過花東地區不受低壓影響躲過風雨。涼爽的好天氣更讓賽事順風順水，更為第24屆環花東自行車賽會選手帶來適合騎行的好日子。最終激烈的競賽組，環花東男子組總冠軍由盧紹軒封王。女子組則由許書瑋拿下第一、葉玳君第二。環花東三站總冠軍許書瑋封后。大會特別頒發敢鬥獎給最後一人獨推25公里的何彥誼，同時與上一屆敢鬥獎李威廷一同合影。
競賽六點鳴槍出發於放行後， Ljubljana Gusto Santic李廷威就一人衝出主集團獨推25公里。進入玉長公路爬坡段選手召開攻擊拉開距離，下到長濱後形成領先選手五人，追趕集團12人、第二追趕集團22人，以及主集團20多人。很快的一、二追趕集團又合併為33人領先集團。直到進入芭崎爬坡段選手再次攻擊，成為新的局面，宜蘭培訓隊何彥誼個人獨推25公里，直到終點前400公尺被後方4位追趕選手追及，終點線最終由盧紹軒拿下冠軍，與李廷威相差1秒，緊接著張誌盛、何彥誼、曾奕維，以及第二追趕集團洪坤弘為第六。
環花東365挑戰，最終日是170公里長征，參加隊伍中有花蓮在地堅毅騎士團、縱谷夢想8號隊、嘴砲機動隊、仮面騎士隊、蝸牛瓊斯隊、北大鉅輪約騎團、世豐螺絲隊，以及聲勢浩大的56 STRONG等車隊。連續參加環花東24年的朱忠平表示：「參加環花東賺了健康、賺了快樂，活動路線優美、工作人員熱情負責，沿途補給豐富，只要每年舉辦，我一定每年參加！」
車友簡偉仁表示：「環花東堪稱台灣的自行車日，花蓮全境路上滿滿的公路車和帥哥美女，這也是我們幾位朋友每年固定的環花東同學會。今年365挑戰特別規劃避開舞鶴台地，從玉里進入193縣道到光復，田野風光非常美麗，深受騎士們喜愛大為讚賞。
今年首辦與花蓮境內210及160挑戰，經過昨天的挑戰及瑞穗溫泉住宿後，今天從瑞穗出發到花蓮，距離相對較短為65公里，是入門者的輕鬆挑戰行程。首次參與的日本福岡交流團及沖繩車隊非常享受這次台灣環花東自行車之旅。
🚩環花東三站個人成績累計總排名：
1 男子組 31 盧紹軒 Bryton Racing Team
2 男子組 2 張誌盛 前勁車隊
3 男子組 25 李廷威 Ljubljana Gusto Santic
4 男子組 22 曾奕維 EPIC Racing Team
5 男子組 35 萬大中 Bryton Racing Team
6 男子組 1 黃冠霖 前勁車隊
1 女子組 802 許書瑋 悠活單車
2 女子組 803 葉玳君 新北市自由車隊 Team MSG
3 女子組 804 卓佳盈 新北市自由車隊 Team MSG
4 女子組 801 劉欣怡 FTL Cycling Team
5 女子組 806 陳君怡 Team Dream LAB 隊
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環花東365挑戰，最終日是170公里長征，參加隊伍中有花蓮在地堅毅騎士團、縱谷夢想8號隊、嘴砲機動隊、仮面騎士隊、蝸牛瓊斯隊、北大鉅輪約騎團、世豐螺絲隊，以及聲勢浩大的56 STRONG等車隊。連續參加環花東24年的朱忠平表示：「參加環花東賺了健康、賺了快樂，活動路線優美、工作人員熱情負責，沿途補給豐富，只要每年舉辦，我一定每年參加！」
車友簡偉仁表示：「環花東堪稱台灣的自行車日，花蓮全境路上滿滿的公路車和帥哥美女，這也是我們幾位朋友每年固定的環花東同學會。今年365挑戰特別規劃避開舞鶴台地，從玉里進入193縣道到光復，田野風光非常美麗，深受騎士們喜愛大為讚賞。
今年首辦與花蓮境內210及160挑戰，經過昨天的挑戰及瑞穗溫泉住宿後，今天從瑞穗出發到花蓮，距離相對較短為65公里，是入門者的輕鬆挑戰行程。首次參與的日本福岡交流團及沖繩車隊非常享受這次台灣環花東自行車之旅。
🚩環花東三站個人成績累計總排名：
1 男子組 31 盧紹軒 Bryton Racing Team
2 男子組 2 張誌盛 前勁車隊
3 男子組 25 李廷威 Ljubljana Gusto Santic
4 男子組 22 曾奕維 EPIC Racing Team
5 男子組 35 萬大中 Bryton Racing Team
6 男子組 1 黃冠霖 前勁車隊
1 女子組 802 許書瑋 悠活單車
2 女子組 803 葉玳君 新北市自由車隊 Team MSG
3 女子組 804 卓佳盈 新北市自由車隊 Team MSG
4 女子組 801 劉欣怡 FTL Cycling Team
5 女子組 806 陳君怡 Team Dream LAB 隊