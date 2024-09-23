自由車／環花東精英男子組總冠軍由國手盧紹軒封王！許書瑋封后

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臺灣近期受到熱帶性低氣壓及低壓帶影響，中央氣象署也針對14縣市發布豪、大雨特報，不過花東地區不受低壓影響躲過風雨。涼爽的好天氣更讓賽事順風順水，更為第24屆環花東自行車賽會選手帶來適合騎行的好日子。競賽六點鳴槍出發於放行後， Ljubljana Gusto Santic李廷威就一人衝出主集團獨推25公里。進入玉長公路爬坡段選手召開攻擊拉開距離，下到長濱後形成領先選手五人，追趕集團12人、第二追趕集團22人，以及主集團20多人。很快的一、二追趕集團又合併為33人領先集團。直到進入芭崎爬坡段選手再次攻擊，成為新的局面，宜蘭培訓隊何彥誼個人獨推25公里，直到終點前400公尺被後方4位追趕選手追及，終點線最終由盧紹軒拿下冠軍，與李廷威相差1秒，緊接著張誌盛、何彥誼、曾奕維，以及第二追趕集團洪坤弘為第六。環花東365挑戰，最終日是170公里長征，參加隊伍中有花蓮在地堅毅騎士團、縱谷夢想8號隊、嘴砲機動隊、仮面騎士隊、蝸牛瓊斯隊、北大鉅輪約騎團、世豐螺絲隊，以及聲勢浩大的56 STRONG等車隊。車友簡偉仁表示：「環花東堪稱台灣的自行車日，花蓮全境路上滿滿的公路車和帥哥美女，這也是我們幾位朋友每年固定的環花東同學會。今年365挑戰特別規劃避開舞鶴台地，從玉里進入193縣道到光復，田野風光非常美麗，深受騎士們喜愛大為讚賞。1 男子組 31 盧紹軒 Bryton Racing Team2 男子組 2 張誌盛 前勁車隊3 男子組 25 李廷威 Ljubljana Gusto Santic4 男子組 22 曾奕維 EPIC Racing Team5 男子組 35 萬大中 Bryton Racing Team6 男子組 1 黃冠霖 前勁車隊1 女子組 802 許書瑋 悠活單車2 女子組 803 葉玳君 新北市自由車隊 Team MSG3 女子組 804 卓佳盈 新北市自由車隊 Team MSG4 女子組 801 劉欣怡 FTL Cycling Team5 女子組 806 陳君怡 Team Dream LAB 隊