會乖乖接受選舉結果？川普：若11月敗了　不考慮四度競選總統

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美國前總統、共和黨總統候選人川普（Donald Trump），拒絕與美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的二次辯論，理由是「已有部分州份展開提前投票」、「為時已晚」。10日的辯論後，多數專家都認為，賀錦麗是該場辯論的獲勝者，而川普則拒絕認輸，並指控主辦方偏袒不公，相當有他的風格。不過在22日播出的訪問中，川普表示一旦11月大選落敗，2028年將不會捲土重來，外界揣測這是否代表他將默認選舉結果。根據《路透社》報導，川普在辛克萊廣播集團（Sinclair Broadcast Group）的《全面衡量》（Full Measure）節目專訪中，被問及如果這次入主白宮失敗，是否會再次參選時，這位78歲的前總統告訴主持人：「不，我不這麼認為。我想就是這樣了，我根本不認為如此。」川普也補充說，希望11月5日的大選能順利且成功，不過現在就針對勝選後的內閣名單達成協議「為時過早」。分析認為，川普的言論並不符合他一貫的作風，畢竟他一直將自己2020年敗選一事歸咎於選舉詐欺，甚至還因試圖推翻選舉結果而面臨聯邦、州層級的刑事指控，但這些都無阻他投入本次總統大選，誓言讓美國再次偉大。不過也有意見指出，這展現出川普破釜沉舟的決心，而且就算不再參選，他在共和黨內部仍擁有強大的影響力。報導也提到，川普與賀錦麗目前在關鍵戰場州的民調旗鼓相當，儘管後者的聲勢有所抬升，但多數意見都認同，11月的大選將非常激烈。