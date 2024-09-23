開工咖啡優惠！7-11「1杯半價」　全家第2杯9元、星巴克買一送一

周一開工遇上豪大雨，上班族冒雨通勤塞車心好累，快來一杯提神打氣咖啡。7-11迎接國際咖啡日沖泡咖啡買一送一，LINE禮物（7-11電子票券）幫周一打氣，大杯熱卡布奇諾28元，等於半價開喝還可「寄杯」；全家便利商店發動周一單品日，咖啡第2杯9元；星巴克買一送一今（23）限時1天登場，包含全部星冰樂。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱卡布奇諾28元，5.1折（原價55元）➡️點此購買
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰馥列白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾特大杯冰經典純奶茶25元，5折（原價50元）➡️點此購買
🟡foodomo外送平台
◾即起至10月1日，星巴克大杯指定冰飲任2杯199元。
◾星巴克每周三、四、五指定同品項2件5折。
🟡星巴克
好友分享日周一限定登場，9月23日當天上午11時至晚間8時，到全台門市買大杯以上同品項買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，以下舉例換算：
◾大杯那堤買1送1，5折（原價135元、特價68元）
◾大杯美式買1送1，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯咖啡星冰樂買1送1，5折（原價125元、特價63元）
◾大杯義式濃縮奶霜星冰樂買1送1，5折（原價140元、特價70元）
◾大杯福吉茶黑糖葛粉星冰樂買1送1，5折（原價170元、特價85元）
🟡7-ELEVEN
📍COLD STONE複合店｜即日起至12月31日
◾每周一、周三出示OPENPOINT會員，中杯以上冰淇淋買一送一。
📍APP｜9月18日至9月24日
◾精品生椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵7杯500元，6.5折（原價110元、特價71元）
◾好時經典可可7杯370元，7折（原價75元、特價53元）
◾香鑽水果茶7杯340元，6.9折（原價70元、特價49元）
📍門市｜9月18日至10月1日
◾青梅冰茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾葡萄多肉冰沙2杯120元，7.5折（原價85元、特價60元）
◾楊枝甘露冰沙2杯120元，7.5折（原價85元、特價60元）
📍門市｜9月18日至10月1日
不可思議!+? CAFE RESERVE大杯任選第2杯7折，以下舉例換算：
◾西西里風檸檬咖啡2杯178元，8.5折（原價105元、特價89元）
◾抹茶咖啡奶霜2杯204元，8.5折（原價120元、特價102元）
🔎點此查詢不可思議咖啡門市
📍門市｜9月18日至10月1日
◾伯朗世界藏家拿鐵微糖240ml買1送1
◾DyDo日式黑咖啡／日式拿鐵350ml第2件10元
📍門市｜9月18日至11月12日
◾西雅圖盒裝全系列任選買1送1，5折（原價150元、特價75元）
📍APP｜即日起至9月30日
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）
☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜即日起至9月24日
◾卡布其諾特價39元，6.5折（原價60元）
📍APP｜限9月16日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
📍門市｜9月18日至11月12日
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福爾摩沙紅茶29元，7.3折（原價40元、特價29元）
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾白烏龍茶29元，7.3折（原價40元、特價29元）
🔎點此查詢福爾摩沙茶館販售店舖
📍APP｜9月18日至10月1日
◾大杯熱卡布奇諾2杯89元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾大杯熱卡布奇諾10杯420元，7折（原價60元、特價42元）
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
📍門市｜9月18日至10月1日
◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
🟡美廉社
📍門市｜9月19日至10月15日（可寄杯、跨店領取）
◾大杯經典美式買8送10，4.4折（原價45元、特價20元）
🟡全聯福利中心
即日起至10月3日，西雅圖精選咖啡商品買一送一。
◾西雅圖極品綜合濾掛咖啡買1送1，5折（原價160元、特價80元）
◾西雅圖藍山綜合濾掛咖啡買1送1，5折（原價160元、特價80元）
◾摩卡爪哇風味濾掛咖啡買1送1，5折（原價229元、特價115元）
◾全天候濾掛咖啡買1送1，5折（原價229元、特價115元）
◾西雅圖濃黑冰咖啡買1送1，5折（原價175元、特價88元）
◾藍山風味拿鐵／二合一買1送1，5折（原價177元、特價89元）
◾西雅圖白咖啡買1送1，5折（原價199元、特價100元）
◾ESP綜合咖啡豆454克買1送1，5折（原價299元、特價150元）
我是廣告 請繼續往下閱讀
◾大杯熱卡布奇諾28元，5.1折（原價55元）➡️點此購買
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰馥列白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾特大杯冰經典純奶茶25元，5折（原價50元）➡️點此購買
🟡foodomo外送平台
◾即起至10月1日，星巴克大杯指定冰飲任2杯199元。
◾星巴克每周三、四、五指定同品項2件5折。
🟡星巴克
好友分享日周一限定登場，9月23日當天上午11時至晚間8時，到全台門市買大杯以上同品項買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，以下舉例換算：
◾大杯那堤買1送1，5折（原價135元、特價68元）
◾大杯美式買1送1，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯咖啡星冰樂買1送1，5折（原價125元、特價63元）
◾大杯義式濃縮奶霜星冰樂買1送1，5折（原價140元、特價70元）
◾大杯福吉茶黑糖葛粉星冰樂買1送1，5折（原價170元、特價85元）
🟡7-ELEVEN
📍COLD STONE複合店｜即日起至12月31日
◾每周一、周三出示OPENPOINT會員，中杯以上冰淇淋買一送一。
📍APP｜9月18日至9月24日
◾精品生椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵7杯500元，6.5折（原價110元、特價71元）
◾好時經典可可7杯370元，7折（原價75元、特價53元）
◾香鑽水果茶7杯340元，6.9折（原價70元、特價49元）
📍門市｜9月18日至10月1日
◾青梅冰茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾葡萄多肉冰沙2杯120元，7.5折（原價85元、特價60元）
◾楊枝甘露冰沙2杯120元，7.5折（原價85元、特價60元）
📍門市｜9月18日至10月1日
不可思議!+? CAFE RESERVE大杯任選第2杯7折，以下舉例換算：
◾西西里風檸檬咖啡2杯178元，8.5折（原價105元、特價89元）
◾抹茶咖啡奶霜2杯204元，8.5折（原價120元、特價102元）
🔎點此查詢不可思議咖啡門市
📍門市｜9月18日至10月1日
◾伯朗世界藏家拿鐵微糖240ml買1送1
◾DyDo日式黑咖啡／日式拿鐵350ml第2件10元
📍門市｜9月18日至11月12日
◾西雅圖盒裝全系列任選買1送1，5折（原價150元、特價75元）
📍APP｜即日起至9月30日
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）
☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜即日起至9月24日
◾卡布其諾特價39元，6.5折（原價60元）
📍APP｜限9月16日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
📍門市｜9月18日至11月12日
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福爾摩沙紅茶29元，7.3折（原價40元、特價29元）
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾白烏龍茶29元，7.3折（原價40元、特價29元）
🔎點此查詢福爾摩沙茶館販售店舖
📍APP｜9月18日至10月1日
◾大杯熱卡布奇諾2杯89元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾大杯熱卡布奇諾10杯420元，7折（原價60元、特價42元）
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
📍門市｜9月18日至10月1日
◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
🟡美廉社
📍門市｜9月19日至10月15日（可寄杯、跨店領取）
◾大杯經典美式買8送10，4.4折（原價45元、特價20元）
🟡全聯福利中心
即日起至10月3日，西雅圖精選咖啡商品買一送一。
◾西雅圖極品綜合濾掛咖啡買1送1，5折（原價160元、特價80元）
◾西雅圖藍山綜合濾掛咖啡買1送1，5折（原價160元、特價80元）
◾摩卡爪哇風味濾掛咖啡買1送1，5折（原價229元、特價115元）
◾全天候濾掛咖啡買1送1，5折（原價229元、特價115元）
◾西雅圖濃黑冰咖啡買1送1，5折（原價175元、特價88元）
◾藍山風味拿鐵／二合一買1送1，5折（原價177元、特價89元）
◾西雅圖白咖啡買1送1，5折（原價199元、特價100元）
◾ESP綜合咖啡豆454克買1送1，5折（原價299元、特價150元）