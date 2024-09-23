南北雨勢紫爆「還要再1天」！13縣市豪大雨特報　本週天氣一次看

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▲南北在週末雨量統計呈現紫爆的狀況，今天仍然受到低壓帶影響，還要再下一天，民眾外出要記得帶雨具。（圖/林老師氣象站）

▲今天雨區預報圖，基隆北海岸、新北、台北、雲林以南、澎湖、金門及馬祖地區有局部大雨發生機率。（圖/中央氣象署）

▲本週天氣一圖看懂，週二白天後水氣漸減，到週三至週日吹東北風，水氣又變多，桃園以北要特別留意。（圖/中央氣象署）

南北降雨下到紫爆「還有一天」！今（23）日台灣持續受到低壓帶及鋒面影響，仍會出現短延時強降雨，許多縣市週末累積雨量都已達紫爆等級。中央氣象署今凌晨也針對13縣市發布豪大雨特報，民眾外出記得要攜帶雨具，注意安全。，氣象署也針對未來一週天氣做圖卡解析，讓民眾一圖看懂本週天氣型態。氣象署指出，，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方、落石、土石流及溪水暴漲。氣象署提到，，西半部、東北部及澎湖、金門、馬祖仍會不定時出現短暫陣雨跟雷雨；豪雨特報：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣大雨特報：雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣至於許多人關心何時天氣才會好轉？氣象署預報提到，氣象署說，，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；