南北雨勢紫爆「還要再1天」！13縣市豪大雨特報　本週天氣一次看

南北降雨下到紫爆「還有一天」！今（23）日台灣持續受到低壓帶及鋒面影響，仍會出現短延時強降雨，許多縣市週末累積雨量都已達紫爆等級。中央氣象署今凌晨也針對13縣市發布豪大雨特報，民眾外出記得要攜帶雨具，注意安全。至於天氣什麼時候好轉？預計在周二白天過後，才會開始逐漸好轉，恢復到午後雷陣雨型態，氣象署也針對未來一週天氣做圖卡解析，讓民眾一圖看懂本週天氣型態。
南北雨勢紫爆「還有一天要下」！13縣市大雨特報
氣象署指出，今天鋒面及低壓帶影響，易有短延時強降雨，基隆北海岸已有大豪雨發生，今天包括基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、宜蘭縣仍易有局部大雨或豪雨；新北、台北、雲林以南、澎湖、金門及馬祖地區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方、落石、土石流及溪水暴漲。
氣象署提到，今天白天雨勢會比週日更有稍緩跡象，但仍須留意短延時強降雨，西半部、東北部及澎湖、金門、馬祖仍會不定時出現短暫陣雨跟雷雨；氣溫方面因為雲量多加上下雨，各地高溫約29至31度，各地低溫約24至26度，加上鋒面通過北部海面為馬祖帶來稍涼的空氣，馬祖整日氣溫約22至26度。
🟡氣象署也針對全台13縣市發布豪大雨特報：
📍豪雨特報：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣
📍大雨特報：雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣
雨勢下不停「天氣好轉時機」是何時？本週天氣一圖看懂
至於許多人關心何時天氣才會好轉？氣象署預報提到，明（24）日清晨鋒面通過台灣北部海面及低壓帶影響，西半部及東北部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，桃園以北、東北部、東部有局部大雨或豪雨機率，在白天過後隨著低壓帶逐漸遠離，天氣就會更加好轉。
氣象署說，週三開始水氣又逐漸增加，環境風場漸轉偏東北風到偏東風，迎風面的北部及東北部逐漸轉為雲量較多、有局部短暫陣雨的天氣，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；週四至週日東北風影響及水氣偏多，迎風面的北部及東北部局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，同樣是午後有局部短暫雷陣雨。
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氣象署指出，今天鋒面及低壓帶影響，易有短延時強降雨，基隆北海岸已有大豪雨發生，今天包括基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、宜蘭縣仍易有局部大雨或豪雨；新北、台北、雲林以南、澎湖、金門及馬祖地區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方、落石、土石流及溪水暴漲。
氣象署提到，今天白天雨勢會比週日更有稍緩跡象，但仍須留意短延時強降雨，西半部、東北部及澎湖、金門、馬祖仍會不定時出現短暫陣雨跟雷雨；氣溫方面因為雲量多加上下雨，各地高溫約29至31度，各地低溫約24至26度，加上鋒面通過北部海面為馬祖帶來稍涼的空氣，馬祖整日氣溫約22至26度。
🟡氣象署也針對全台13縣市發布豪大雨特報：
📍豪雨特報：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣
📍大雨特報：雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣
雨勢下不停「天氣好轉時機」是何時？本週天氣一圖看懂
至於許多人關心何時天氣才會好轉？氣象署預報提到，明（24）日清晨鋒面通過台灣北部海面及低壓帶影響，西半部及東北部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，桃園以北、東北部、東部有局部大雨或豪雨機率，在白天過後隨著低壓帶逐漸遠離，天氣就會更加好轉。
氣象署說，週三開始水氣又逐漸增加，環境風場漸轉偏東北風到偏東風，迎風面的北部及東北部逐漸轉為雲量較多、有局部短暫陣雨的天氣，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；週四至週日東北風影響及水氣偏多，迎風面的北部及東北部局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，同樣是午後有局部短暫雷陣雨。