大谷翔平第53轟、55盜！單場狂敲4安2盜　道奇再見轟6：5逆轉落磯

大谷翔平第53轟、55盜！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（23）日交手科羅拉多落磯，不僅單場敲出4支安打、2次盜壘，更在9局下敲出的追平全壘打，由隊友Mookie Betts接力敲出再見全壘打，幫助道奇以6：5神奇逆轉擊敗落磯。而大谷翔平則是累積53轟、55盜，距離「55轟、55盜」的神級紀錄，只剩下最後的2支全壘打。
單場敲4安2盜 9下開轟帶領反攻
本場作客落基，大谷翔平擔任先發指定打擊、第1棒，首局的首打席就敲出安打，可惜隊友沒能將他送回本壘得分，在3局下又敲出穿越安打上壘，並成功執行盜壘，成功跑出本季第54盜。
7局下，大谷翔平為道奇延續攻勢，在壘上無人的情況下，敲出右外野安打，並再度跑出盜壘，攻佔上二壘，單場就將盜壘數推進到55盜。最後在9局下的打席，大谷翔平抓準Seth Halvorsen靠近紅中的低角度叉指快速球，一棒敲出中外野全壘打大牆，是發擊球初速114.7英里、飛行距離432英尺的追平陽春彈，也是個人本季的第53轟。
大谷翔平全場共5打數狂敲4安，貢獻1分打點，包含1發追平分陽春砲，以及2次盜壘，目前本季已經累積53轟、55盜壘。
山本由伸先發遇難 道奇神奇逆轉
道奇本場比賽派出日籍的強投山本由伸先發，但開局就遭到落磯打線狙擊，首局被安打猛攻丟掉3分，且在3局上又被連敲2安，丟掉本場第4分，最終在4局前被換下場。山本由伸單場主投3局，被敲5支安打、失4分，賽後防禦率來到2.96。
在比賽4局下，道奇靠著Teoscar Hernandez的陽春砲率先破蛋，並且在7局下，先是Enrique Hernandez接力敲出陽春砲，再由Freddie Freeman的適時安打搶分，將比分追近到5：4落後。
最終9局下的反攻機會，道奇首名打者大谷翔平，一棒敲出追平比分的陽春全壘打，掀起全隊氣勢，Mookie Betts立刻「背靠背」開轟，用神奇的再見轟，幫助道奇以6：5逆轉勝落磯。
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本場作客落基，大谷翔平擔任先發指定打擊、第1棒，首局的首打席就敲出安打，可惜隊友沒能將他送回本壘得分，在3局下又敲出穿越安打上壘，並成功執行盜壘，成功跑出本季第54盜。
7局下，大谷翔平為道奇延續攻勢，在壘上無人的情況下，敲出右外野安打，並再度跑出盜壘，攻佔上二壘，單場就將盜壘數推進到55盜。最後在9局下的打席，大谷翔平抓準Seth Halvorsen靠近紅中的低角度叉指快速球，一棒敲出中外野全壘打大牆，是發擊球初速114.7英里、飛行距離432英尺的追平陽春彈，也是個人本季的第53轟。
大谷翔平全場共5打數狂敲4安，貢獻1分打點，包含1發追平分陽春砲，以及2次盜壘，目前本季已經累積53轟、55盜壘。
山本由伸先發遇難 道奇神奇逆轉
道奇本場比賽派出日籍的強投山本由伸先發，但開局就遭到落磯打線狙擊，首局被安打猛攻丟掉3分，且在3局上又被連敲2安，丟掉本場第4分，最終在4局前被換下場。山本由伸單場主投3局，被敲5支安打、失4分，賽後防禦率來到2.96。
在比賽4局下，道奇靠著Teoscar Hernandez的陽春砲率先破蛋，並且在7局下，先是Enrique Hernandez接力敲出陽春砲，再由Freddie Freeman的適時安打搶分，將比分追近到5：4落後。
最終9局下的反攻機會，道奇首名打者大谷翔平，一棒敲出追平比分的陽春全壘打，掀起全隊氣勢，Mookie Betts立刻「背靠背」開轟，用神奇的再見轟，幫助道奇以6：5逆轉勝落磯。