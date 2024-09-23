大谷翔平第53轟、55盜！單場狂敲4安2盜　道奇再見轟6：5逆轉落磯

我是廣告 請繼續往下閱讀

大谷翔平第53轟、55盜！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，而大谷翔平則是累積53轟、55盜，距離「55轟、55盜」的神級紀錄，只剩下最後的2支全壘打。本場作客落基，大谷翔平擔任先發指定打擊、第1棒，首局的首打席就敲出安打，可惜隊友沒能將他送回本壘得分，在3局下又敲出穿越安打上壘，並成功執行盜壘，成功跑出本季第54盜。7局下，大谷翔平為道奇延續攻勢，在壘上無人的情況下，敲出右外野安打，並再度跑出盜壘，攻佔上二壘，單場就將盜壘數推進到55盜。大谷翔平全場共5打數狂敲4安，貢獻1分打點，包含1發追平分陽春砲，以及2次盜壘，目前本季已經累積53轟、55盜壘。道奇本場比賽派出日籍的強投山本由伸先發，但開局就遭到落磯打線狙擊，首局被安打猛攻丟掉3分，且在3局上又被連敲2安，丟掉本場第4分，最終在4局前被換下場。在比賽4局下，道奇靠著Teoscar Hernandez的陽春砲率先破蛋，並且在7局下，先是Enrique Hernandez接力敲出陽春砲，再由Freddie Freeman的適時安打搶分，將比分追近到5：4落後。最終9局下的反攻機會，