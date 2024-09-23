大谷翔平破鈴木一朗紀錄！單季得「128分」　道奇主帥嘆：太神了

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當你球隊裡有大谷翔平，似乎就擁有著無限可能，今（23）日洛杉磯道奇隊在9局下大逆轉科羅拉多落磯，靠著大谷翔平和Mookie Betts的兩發全壘打，最終以6：5逆勢翻盤、取得勝利。大谷翔平在完成「50轟50盜」之後沒有停下腳步，仍然繼續追逐紀錄，他今天超越前輩鈴木一朗，成為單季得到最多分的日本球員。這場比賽戰局可說是峰迴路轉，第9局道奇隊落後2分，大谷翔平先掃出個人本季第53號全壘打，先幫助道奇隊追平比數，之後Mookie Betts再敲出左外野再見全壘打，一棒終結比賽，道奇以6：5驚險贏球。憑藉著這一發全壘打，大谷翔平得到了本季的第128分，打破了前西雅圖水手隊傳奇球星鈴木一朗在2001年創下的日本球員單季得分紀錄。另外，大谷目前已經連續32次盜壘成功。他距離Davey Lopez在1975年6月6日至1975年8月24日所創下的連續38次盜壘成功的隊史紀錄，僅差6次，有機會在剩餘的比賽完完成。道奇主帥Dave Roberts賽後表示：「第9局開始時，翔平打出他一貫的表現，他真的是太神了！他很有使命感，而且非常飢餓，他只專注在贏球。我和他一起共事的時間不長，很難想像一個人能夠如此地專注。」