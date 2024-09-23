批賴清德上任4個月從未做這件事　郭正亮：看過這樣的總統嗎？

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立法院新會期20日開議，對於明年度中央政府總預算案被藍白退回程委會，總統賴清德表示，藍白合越來越緊密，在這樣態勢下，民進黨已有所預期，就要有所因應。對此，郭正亮指出，賴清德上任到現在已經4個月，卻從未拜訪過在野黨，有看過這樣的總統嗎？郭正亮21日在節目《新聞大白話》表示，賴清德說國家只有一個，但為什麼從上任到現在已經4個月，從未拜訪過在野黨，有看過這樣的總統嗎？郭正亮說，從前總統李登輝到現在，賴清德是唯一一個沒有拜訪在野黨的，就連和賴清德情況最像的前總統陳水扁，上任後第一個就去拜訪國民黨主席，接著就是拜訪當時的立法院長王金平，「這個氛圍本來就應該要這樣」。郭正亮指出，賴清德從沒有拜訪過在野黨，卻整天在那邊講「國家只有一個」，他質疑，後面的意思是「國家只有一個賴清德」，大家都要聽你的嗎？