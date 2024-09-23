4水庫蓄水率100％！週末全台「累積雨量排行」出爐　已達颱風等級

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▲氣象署觀測資料顯示，近幾天降雨主要集中在大台北地區和台南以南的範圍。（圖／中央氣象署）

▲連日的大雨讓全台水庫喝飽飽，全台目前僅台中的石岡壩水庫有效蓄水量較低，曾文水庫更是來到100％。（圖／台灣水庫即時水情）

上週末（9/21至9/22）大低壓帶和熱帶性低氣壓嚴重影響台灣天氣，在9月中旬且沒有颱風的情況下，，據中央氣象署統計，上週末全台累積降雨最多的地點在台北市北投區陽明山的鞍部測站，2天累積雨量高達491毫米，完全不輸颱風等級。統整氣象署資料，從上週六至今（23）日上午8時10分累積降雨量，，其次依序是「新北市平溪區」488毫米、「新北市萬里區」471.5毫米、「新北市瑞芳區」459毫米、「屏東縣三地門鄉」446.5毫米，若以「縣市」為單位排行，就更能看出降雨分佈情況，冠軍「台北市北投區陽明山」491毫米、亞軍「新北市平溪區」488毫米、季軍「屏東縣三地門鄉」446.5毫米、第四名「高雄市燕巢區」401.0毫米、第五名「基隆市七堵區」382.5毫米、第六名「臺南市南化區」292毫米、第七名「宜蘭縣頭城鎮」254.5毫米。氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說明，之所以降雨集中在一南一北，，尤其在昨（22）日午後至深夜，降雨又大又久。此外，據水利署資料顯示，，寶山水庫、寶山第二水庫有效蓄水量100%，在連續幾小時的大雨滋潤，隨著後續水流持續灌入，有望再提升。至於南部的水庫情況，今年卻水問題不像前2年嚴重，因此個水位都維持在相當良好的水平，包括，尤其供應嘉義、台南用水的「曾文水庫」以及台南的「南化水庫」，目前都有100％有效蓄水量，中南部唯獨台中的石岡壩水庫，目前有效蓄水量僅30.3％。